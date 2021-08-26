fb ig video ETtoday search mobile

學Joy「小白鞋穿搭公式」畫面都是腿！特搜女星最愛爆款　跟著買就對了

>

記者王蓁蓁 / 台北報導

不分季節都超級百搭的「小白鞋」，是鞋櫃必備單品之一，尤其是近年從精品到街頭都興起的休閒風潮，不論是純運動風、還是正裝混搭，小白鞋都日漸成為女孩們的心頭好，以下特搜出最近女星們愛穿的小白鞋款式，跟著買準沒錯！

MIU MIU

▲小白鞋盤點 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲小白鞋盤點 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲Joy、潤娥都穿上MIU MIU 2021春夏系列足球低跟鞋。（圖 / 翻攝IG@_imyour_joy、@miumiu）

近日剛回歸的Joy，接著被爆出戀情，可以說是話題不斷，只見她以甜美的少女風格穿搭，腳踩完美混合了運動感與女人味的的「足球低跟鞋」，且聰明搭配同配色的白襪，悄悄拉長腿部線條，讓畫面都是腿，除了方頭外，MIU MIU也推出能修飾腳型的尖頭設計，大膽顛覆的風格讓小白鞋一點也不無聊。

DIOR

▲小白鞋盤點 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲小白鞋盤點 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲秀智以DIOR印花小白鞋增添休閒穿搭層次。（圖 / 翻攝IG@kuukzky）

秀智以休閒針織衫＋率性寬褲，簡單穿出俐落造型，偏深的配色再套上一雙DIOR小白鞋剛好增添了整體層次，搶眼的海軍藍Toile de Jouy印花圖樣則成為點睛之筆，而加厚的橡膠平底球鞋，既能偷偷增加高度，穿久也不怕腳痠，簡直是小隻女的福星，除了秀智腳上的海軍藍，還有覆盆子紅色可以讓女孩們選擇。

▲小白鞋盤點 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲小白鞋盤點 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲DIOR ADDICT 運動鞋，NT$35,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

CELINE

▲小白鞋盤點 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲小白鞋盤點 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲小白鞋盤點 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲CELINE CT02 中筒運動鞋，NT$ 25,500。（圖 / 翻攝IG@lalalalisa_m、品牌官網）

貫徹CELINE的極簡風格，CT系列取經70至80年代的復古球鞋，運用質感小牛皮製作而成，Lisa早在之前就在IG上曬出率性牛仔搭配低筒CT02球鞋造型，獨特的絎縫設計，加上帶有份量感的厚墊，仿佛一件重機夾克外套，另外點綴在鞋子各處的CELINE字樣，讓全白球鞋在簡約的輪廓下仍舊擁有豐富層次。

NIKE

▲小白鞋盤點 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲小白鞋盤點 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲小白鞋盤點 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲NIKE Air Force 1 '07，NT$3,400。（圖 / 翻攝IG@tiffanyyoungofficial、品牌官網)

推薦完幾款精品小白鞋，接下來看看同樣深受女星們喜愛，卻相較平價的運動品牌小白鞋。根據時尚搜尋引擎Lyst 2021 Q2最新趨勢報告，NIKE Air Force1擠下大票精品品牌，獲選本季最熱銷單品No.1，除了像Tiffany這樣搭配褲裝營造出休閒氛圍，也可以穿上碎花洋裝、西裝套裝混搭，可鹽可甜的特性，怎麼搭都不會錯，難怪能收服女孩們的心。

CONVERSE

▲小白鞋盤點 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲小白鞋盤點 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲小白鞋盤點 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲CONVERSE Run Star Hike，NT$3,280。（圖 / 翻攝IG@hi_sseulgi、品牌官網)

聯名JW Anderson後爆紅的CONVERSE Run Star Hike系列，標誌的鋸齒厚底讓人一穿上就立馬增高，絕對是個子嬌小的女孩們必收鞋款！像澀琪這樣以寬褲穿搭遮住鞋身，剛好讓整體比例默默延長，而高筒設計在搭配短褲、短裙時，則能順勢在視覺上拉長腿。

►SUPREME瘋狂再破表！把紐約地鐵車廂染紅、聯名SKITTLES出「彩虹糖」

►軍事迷快看！百年靈「飛虎隊」限量錶帥爆　迪士尼設計的Logo躍上面盤

關鍵字：

小白鞋, 特搜, 盤點, MIU MIU, DIOR, CELINE, NIKE, CONVERSE, Joy, 潤娥, 秀智, Lisa, Tiffany, 澀琪

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

遇到別錯過！最適合當老公的3大星座男　Top 2根本寵妻魔人

遇到別錯過！最適合當老公的3大星座男　Top 2根本寵妻魔人

4種「不發胖宵夜」超商都買得到　輕鬆吃還能助眠

4種「不發胖宵夜」超商都買得到　輕鬆吃還能助眠

壓力大狂長白髮？專家教多吃「6種食物」，遠離白髮危機

壓力大狂長白髮？專家教多吃「6種食物」，遠離白髮危機

日本模特兒激推「6大美肌食物」，納豆、雜糧麵包都入榜 網友都在瘋「倒序洗頭法」　洗完頭不油、髮絲還超柔順 IKEA嘉義9／８開！首間「Hej行動商店」登場，10元霜淇淋也開賣 燕麥竟藏發胖陷阱！「5種食物」讓你新陳代謝變慢，瘦不下來 蕭亞軒戴百萬勞力士慶生　宅在家也時尚 伊能靜：女生要遠離內耗的愛情，愛自己絕不是敷面膜、做SPA而已 乾唇人必備！Dior精華唇膏、SUQQU透霧款　超美#豆沙奶茶色要先搶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面