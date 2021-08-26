學Joy「小白鞋穿搭公式」畫面都是腿！特搜女星最愛爆款　跟著買就對了

記者王蓁蓁 / 台北報導

不分季節都超級百搭的「小白鞋」，是鞋櫃必備單品之一，尤其是近年從精品到街頭都興起的休閒風潮，不論是純運動風、還是正裝混搭，小白鞋都日漸成為女孩們的心頭好，以下特搜出最近女星們愛穿的小白鞋款式，跟著買準沒錯！

MIU MIU

▲Joy、潤娥都穿上MIU MIU 2021春夏系列足球低跟鞋。（圖 / 翻攝IG@_imyour_joy、@miumiu）

近日剛回歸的Joy，接著被爆出戀情，可以說是話題不斷，只見她以甜美的少女風格穿搭，腳踩完美混合了運動感與女人味的的「足球低跟鞋」，且聰明搭配同配色的白襪，悄悄拉長腿部線條，讓畫面都是腿，除了方頭外，MIU MIU也推出能修飾腳型的尖頭設計，大膽顛覆的風格讓小白鞋一點也不無聊。

DIOR

▲秀智以DIOR印花小白鞋增添休閒穿搭層次。（圖 / 翻攝IG@kuukzky）

秀智以休閒針織衫＋率性寬褲，簡單穿出俐落造型，偏深的配色再套上一雙DIOR小白鞋剛好增添了整體層次，搶眼的海軍藍Toile de Jouy印花圖樣則成為點睛之筆，而加厚的橡膠平底球鞋，既能偷偷增加高度，穿久也不怕腳痠，簡直是小隻女的福星，除了秀智腳上的海軍藍，還有覆盆子紅色可以讓女孩們選擇。

▲DIOR ADDICT 運動鞋，NT$35,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

CELINE

▲CELINE CT02 中筒運動鞋，NT$ 25,500。（圖 / 翻攝IG@lalalalisa_m、品牌官網）

貫徹CELINE的極簡風格，CT系列取經70至80年代的復古球鞋，運用質感小牛皮製作而成，Lisa早在之前就在IG上曬出率性牛仔搭配低筒CT02球鞋造型，獨特的絎縫設計，加上帶有份量感的厚墊，仿佛一件重機夾克外套，另外點綴在鞋子各處的CELINE字樣，讓全白球鞋在簡約的輪廓下仍舊擁有豐富層次。

NIKE

▲NIKE Air Force 1 '07，NT$3,400。（圖 / 翻攝IG@tiffanyyoungofficial、品牌官網)

推薦完幾款精品小白鞋，接下來看看同樣深受女星們喜愛，卻相較平價的運動品牌小白鞋。根據時尚搜尋引擎Lyst 2021 Q2最新趨勢報告，NIKE Air Force1擠下大票精品品牌，獲選本季最熱銷單品No.1，除了像Tiffany這樣搭配褲裝營造出休閒氛圍，也可以穿上碎花洋裝、西裝套裝混搭，可鹽可甜的特性，怎麼搭都不會錯，難怪能收服女孩們的心。

CONVERSE

▲CONVERSE Run Star Hike，NT$3,280。（圖 / 翻攝IG@hi_sseulgi、品牌官網)

聯名JW Anderson後爆紅的CONVERSE Run Star Hike系列，標誌的鋸齒厚底讓人一穿上就立馬增高，絕對是個子嬌小的女孩們必收鞋款！像澀琪這樣以寬褲穿搭遮住鞋身，剛好讓整體比例默默延長，而高筒設計在搭配短褲、短裙時，則能順勢在視覺上拉長腿。

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