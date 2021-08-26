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日本模特兒激推「6大美肌食物」，納豆、雜糧麵包都入榜

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▲模特兒激推美肌食物。（圖／Unsplash、Pexels）

▲想要養出美肌，從挑對食物開始做起。（圖／Unsplash、Pexels、翻攝自IG/nozomisasaki_official）

編輯／Lily

想要越吃越美真的有可能，日本模特兒在《小紅書》大方分享6種美肌食物，不僅能延緩肌膚老化，膚色也變得透亮有光澤，想要養出美肌，跟著吃起來！

▲模特兒激推美肌食物。（圖／Unsplash、Pexels）

#酪梨

酪梨在日本「有吃的美容液」之稱，富含植物蛋白和胺基酸，還有維生素C、E、A，能幫助保持年輕肌膚，並含有少量的維生素B和鋅，對抑制痘痘也很有助益。

▲模特兒激推美肌食物。（圖／Unsplash、Pexels）

#納豆

屬於發酵食品的納豆，多吃能改善腸道健康並促進血液流動，內含維生素B6和E，能延緩肌膚老化。

▲模特兒激推美肌食物。（圖／Unsplash、Pexels）

#番茄

若你有美白需求，天天吃番茄對勻亮膚色很有助益，內含茄紅素能幫助抵禦紫外線，多吃能夠提亮暗沉膚色。


▲▼模特兒激推美肌食物。（圖／Unsplash）

#蜂蜜

多吃豐富對肌膚好處多多，能在肌膚上形成保護膜，還能滋養肌膚，同時蜂蜜更有殺菌和消毒作用，為痘痘所苦的你，建議食用對肌膚好。

▲模特兒激推美肌食物。（圖／Unsplash、Pexels）

#多樣蔬菜

建議攝取多款不同蔬菜，可以補足身體所需的維生素，蔬菜的膳食纖維能夠幫助改善腸道環境，進一步使肌膚有內而外透出光澤。

▲模特兒激推美肌食物。（圖／Unsplash、Pexels）

#雜糧麵包

和一般麵包比起，雜糧麵包內含更多維生素、礦物質和纖維素，麵包中的果仁和堅果含有不飽和脂肪酸，能夠改善記憶，同時對於頭髮、皮膚、指甲都大有助益。

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關鍵字：

美肌食物, 日本模特兒, 食物

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