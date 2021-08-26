聲寶調理機、TOSHIBA電子鍋特價！輕鬆做細密冰沙、煮超香米飯

文／C編

比起在外面吃，在家動手做更健康衛生，好用的小家電讓下廚不再是麻煩事，「Her和她」推出「料理新手最佳搭檔」，有TOSHIBA微電腦電子鍋、聲寶多功能全營養調理機可以選擇，都非常簡單好用，包準能事半功倍，價格也是相當殺，一定要入手。

▼▼點圖搶特價▼▼

▲SAMPO多功能全營養調理機原價1790元、特價1599元，TOSHIBA 本厚釜多功能微電腦電子鍋原價2680元、特價2599元，點我購買。

亞洲人以米飯為主食，因此電子鍋幾乎是家家戶戶都必備的單品，「TOSHIBA 本厚釜多功能微電腦電子鍋」有10人份大容量，8種米飯模式、3種烹調功能，可以煮出最好吃的米飯，內鍋採用不沾塗層，不用擔心沾鍋問題。

▲煮出好吃的飯，這一餐就成功了一半。（圖／Pexels）

2.2mm的本厚釜底盤大火力聚能加熱，熱能由裡到外擴散式傳導，強烈對流讓火力直達每一粒米的米芯，引出米飯鮮甜原味，並充分保留營養，即使是零廚藝也可以達到最佳的烹飪效果。

▼▼點圖搶特價▼▼

▲SAMPO多功能全營養調理機原價1790元、特價1599元，TOSHIBA 本厚釜多功能微電腦電子鍋原價2680元、特價2599元，點我購買。

SAMPO多功能全營養調理機具獨特6片式立體刀頭，高速強勁攪打、研磨，萃取食物中的營養，分子細緻能夠幫助吸收，高效馬力攪打結構，保留蔬果美味和營養，調理效能倍增，輕鬆就可以打出果汁、精力湯或是冰沙等等健康飲品。

另外，搭載3種功能：連續運轉、自動調理、瞬轉功能，並有雙重安全保護裝置，搭配食用級調理杯，自己打果汁健康又簡單，輕輕鬆鬆就可以搞定，少買點手搖飲、多喝點自己打的飲料吧！

▲夏天來一杯自己打的果昔，健康又好喝。（圖／Pexels）