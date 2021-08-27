西班牙「寶寶粉」香水1450元→799元　香甜浪漫詢問度爆表

文／C編

香水是一個人的識別、象徵，在國外，很多人更認為香水就像是貼身衣物，應該根據每天的穿搭，換上不同的香氣，展現出今天的心情或完整造型，「Her和她」嚴選「西班牙服飾品牌women’secret香水」，甜美的粉紅、粉藍瓶身，甜點般的可愛形狀，任選兩瓶原價1450元、特價799元，不打包怎麼對得起自己？

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▲women’secret甜蜜誘惑女性淡香水（左）、莓果誘惑女性淡香水，皆為40ml，任選兩瓶原價1450元、特價799元，點我購買。



香水瓶是吸引人很重要的一環，women’secret以杯子蛋糕淋上糖霜為靈感，打造出可愛的瓶身，粉嫩可愛的色彩與香氣吻合，名為「Candy」的甜蜜誘惑女性淡香水，運用少女氣息滿滿的粉紅，光看就覺得飄出甜味，名為「Berry」的莓果誘惑女性淡香水則是寶寶藍，彷彿嗅得到莓果的香氣。

粉紅瓶身的women’secret甜蜜誘惑女性淡香水，前味以草莓、杜松子、薄荷、萊姆酒，打造出香甜可口的清爽質感，中味黑醋栗、花香、鳳梨，帶出酸甜氣息，搭配花香展現細緻與層次，最後琥珀、雪松、麝香、檀木讓香味的餘韻悠長，非常適合喜歡香甜感氣息的女孩使用。

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寶寶藍色的women’secret莓果誘惑女性淡香水，前味以鮮美多汁的荔枝、黑加侖、草莓打造出果香，中味木質調的雪松、玫瑰、紫羅蘭，帶出層次的花朵氣息，聞起來非常浪漫、公主風，最後以鳶尾花、麝香、檀香，展現出細緻的尾韻，讓人聞過就難以忘懷。