太妍浮誇穿搭飾品越大越好　LV金鍊助攻當時尚一姊

▲太妍肩飾花朵皺褶襯衫已夠搶眼，她還搭配施華洛世奇多件搶眼的水晶飾品。（圖／翻攝taeyeon_ss IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女團「少女時代」隊長太妍懂得如何在公開場合吸睛，必備造型誇張的大件飾品，日前她穿肩飾花朵皺褶與荷葉袖襯衫登綜藝節目《驚人的星期六》，服裝已夠浮誇，沒想到她還戴上奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）多件造型大器的閃亮首飾，讓人難以忽視。

▲太妍佩戴的施華洛世奇Harmonia戒指（左）8,490元，Dulcis Cocktail戒指 7,790元。（圖／施華洛世奇提供）

太妍所戴的施華洛世奇作品，包括一款佔據她食指的閃耀Harmonia戒指，以及綠色戒環中央點綴粉紅水晶的Dulcis Cocktail戒指，荷葉袖上還戴著Harmonia 寬版手鐲，都是拿著麥克風時可輕易吸引目光的飾品。

▲太妍於袖子還戴上施華洛世奇閃亮的寬版手鐲。（圖／翻攝taeyeon_ss IG）





▲施華洛世奇Harmonia寬版手鐲，16,900元。

不僅上節目愛戴霸氣首飾，太妍私下也常選存在感強烈的配件，LV（Louis Vuitton，路易威登）要價25,300元的Louise長項鍊便是她的心頭好，以拋光金屬鍊條搭配對比色LV Circle標誌圓墜，搭配黑白針織衫，時尚指數立刻飆升。

▲太妍佩戴LV Louise長項鍊，25,300元。（圖／翻攝taeyeon_ss IG）

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