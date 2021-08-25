太妍小包裡面塞男香　最愛噴在手背上　讓唱歌更有安心感

記者李薇／台北報導

少女時代成員太妍最近參與時尚雜誌的搜包單元，只見她拿出中型的LV包包，裡面竟然裝著整瓶的愛馬仕（Hermes）H24男性淡香水，超重的玻璃瓶身不但隨身攜帶，她還分享噴香的方式，會噴在手背、還有脈搏的地方，這樣唱歌拿麥克風的時候就可以聞到味道，讓人覺得很安心、舒服。

▲這瓶男香太妍非常喜歡。（圖／VOGUE KOREA YouTube）

太妍最近參與搜包的單元，只見她的包包裡面，不但放了牙膏、牙刷、髮夾、髮圈、乾洗手等等小物，竟然還帶了一瓶超重的香水，是出自愛馬仕的男香H24，木質調的味道不但充滿中性的魅力，也讓太妍覺得非常好聞，「是乾淨的肥皂香，帶點水潤的青草香」。

▲太妍包包裡面也是放一整瓶香水。（圖／VOGUE KOREA YouTube）

這瓶H24男性淡香水是品牌愛馬仕睽違15年，才推出的全新男香系列，在2021年上市，H不僅代表品牌Hermes的字首，同時也是人（Human）跟時間（Hours）的意義，香氣以快樂鼠尾草帶出清爽的前味，接著水仙、玫瑰木、sclarene分子帶出花香的中調，最後以高貴的龍涎香帶出後味，就像是從「在水泥叢林中破牆而出的稚嫩小綠芽」，是這次調香師Christine Nagel的創作靈感。

同樣喜歡帶男香在身上的，還有女團MAMAMOO的華莎，日前她拍攝一段開箱包包的影片，小小的GUCCI賈姬包裡面竟然塞進一整罐的香水，她表示，這款香味實在太好聞了，而且自己用得很兇，所以乾脆一整罐帶在身上。

▲華莎包包裡面直接放整罐100ml的香水。（圖／VOGUE KOREA YouTube）



這瓶讓華莎愛不釋手的香水，就是英國頂級香氛CREED的ROYAL WATER皇家之水淡香精，她表示之前都是用香奈兒的香水，大約持續了有4年左右，真的用得非常多，後來才換這款香氣，味道非常好聞，自己用量也是很大，所以都是整罐背在身上。

▲她表示，因為香水用得很多，一個月用完好幾瓶，所以都要囤貨。（圖／VOGUE KOREA YouTube）



來自英國的頂級香水CREED一直以來都被稱為是貴族的香氣，不但受到國內外名人、明星喜愛，像是歐巴馬、朴敏英都是它的粉絲，而華莎這款ROYAL WATER皇家之水淡香精可是男香，是柑橘馥奇香調，尾韻的麝香、龍涎香讓香調更加性感可人。

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