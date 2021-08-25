壓力大狂長白髮？專家教多吃「6種食物」，遠離白髮危機

▲飲食均衡、適當補充營養素，能幫助養出烏黑亮麗秀髮。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

白髮可不是老了才會長！現代人普遍生活壓力大，加上飲食、作息混亂，越來越多人年紀輕輕就有白髮了，尤其近來因防疫都關在家，更有人白髮狂冒。知名營養師高敏敏就指出，除了衰老會長白髮，營養不足、不良的生活習慣和壓力也都是導致白髮增生的原因。她也進一步分享幫助預防、改善白髮狀況的飲食6大秘訣，補充好以下所需營養素，就能遠離白髮威脅，擁有烏黑亮麗秀髮。

＃優質蛋白質



蛋白質是頭髮最重要的基底，而酪胺酸感是黑色素的原料，可多吃肉類、魚類、蛋類、豆類等補充優質蛋白質。

＃維他命B群



維他命B群能幫助能量代謝，但壓力大的時候容易流失，尤其如果缺乏B1、B2、B6、B12，容易有早發性白髮出現，可多攝取綠色蔬菜、全穀飯、燕麥胚芽等食物幫助補充。

＃維他命E



維他命E可幫助抗氧化，減少壓力性白髮，可從芝麻、堅果、好油來補充維他命E。

＃礦物質鋅



鋅是合成黑色素的重要原料之一，可多吃肉類、牡蠣、蝦等食物補充。

＃鐵質



鐵質可將氧氣運送全身，促進頭髮健康生長，推薦可從豬血、鴨血、紅莧菜、豬肝等食物來補充。

＃銅



銅也是生成黑色素的必要原料，像是可可豆、黃豆都可以幫助攝取銅。

除了適當補充以上6類食物，高敏敏提醒也要盡量避免抽煙、喝酒。長期抽煙喝酒，容易使體內自由基偏高，會破壞黑色素並影響毛髮黑色素生成，甚至會破壞毛忙細胞，導致白髮產生、掉髮等症狀出現。

此外，高敏敏更建議，即使防疫在家也要多活動身體，幫助提提高代謝率和放鬆心情，因為當新陳代謝降低、身體循環差或是壓力過大，都會影響頭皮血液循環，進而影響毛囊中製造黑色素的細胞，會導致白髮生成、增多。

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