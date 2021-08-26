太妍撞衫Lisa晚了三個月！　「美胸」對尬「螞蟻腰」難分勝負

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韓女星太妍日前發布了一組戶外活力風格穿搭照，身上的不規則橘色系迷彩針織衫，與她的髮色特別相襯，內搭的V領短版背心，還悄悄展露胸前陰影，不過一樣的服裝，被發現早在三個月前Lisa就曾穿過，只見Lisa單穿針織衫，露出一截招牌螞蟻腰，兩人祭出「美胸」與「螞蟻腰」互尬，實在難分高下。

▲太妍釋出一組戶外清新風格的穿搭照。（圖／翻攝自IG@taeyeon_ss）

這個夏天太妍染了一頭粉金髮色，配上她白皙的皮膚，整個人化身空靈妖精，在《驚人的星期六》擔任班底期間，每週的主題裝扮也讓大家看見了她超強的駕馭力。這次太妍選穿英國品牌HOUSE OF SUNNY的橘色系不規則迷彩針織衫，內搭深V背心與牛仔短褲，輕鬆穿出年輕俏皮感，也與她的淺髮色特別相襯。

▲太妍身上的橘色針織衫被發現與Lisa撞衫。（圖／翻攝自IG@taeyeon_ss）

不巧，同一件針織衫，其實Lisa早在5月時就曾穿過，她將針織衫扣起來單穿，搭配基本款直筒牛仔褲與街頭爆款三原康裕的小白鞋，以一身輕裝與Jisoo一同出遊，看起來十分休閒隨性，與太妍的甜美詮釋出截然不同的風格。

▲Lisa將同款針織衫單穿，露出一截招牌螞蟻腰。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）

太妍與Lisa兩人撞衫的情況之下，太妍不經意秀出胸前深V奪取目光，而Lisa則是展現了高挑纖瘦身形的優勢，露出一截招牌螞蟻腰，這場「美胸」對上「螞蟻腰」的撞衫事件，著實難以分出勝負。

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