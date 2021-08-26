乾唇人必備！Dior精華唇膏、SUQQU透霧款　超美#豆沙奶茶色要先搶

記者張毓容／綜合報導 圖／記者張毓容攝、品牌提供

唇膏絕對是女生永遠買不夠的彩妝之一，就算是常需要戴口罩的現在，看到美麗的唇彩還是讓人忍不住想買！像是Dior將於9月推出的全新藍星精華唇膏，添加滿滿護唇精華，堪稱保養系唇膏，尤其柔霧質地顯色不乾不顯紋，乾唇人必備；而SUQQU也推出擁有獨特「透明X霧面」質感的晶采透霧唇膏，清透霧光的發色，讓霧感唇彩也能有自然柔和感。

▲Dior 藍星精華唇膏，NT$1,300。



今年初一推出就掀起討論熱潮的「藍星晚安潤唇膏」，熱賣程度之高甚至成為藍星系列最暢銷的單品。今年9月，Dior不僅加碼推出全新霧面款的晚安潤唇膏，更推出蘊含超高保養成分的全新「藍星精華唇膏」系列，高達95%天然配方與色彩完美結合，展現完美色澤的同時，還有養護潤唇功效，一抹潤澤還能平滑唇紋，堪稱高濃度保養系唇膏。

▲藍星精華唇膏推出「經典緞光」及「摩登柔霧」兩種質地。



全新「藍星精華唇膏」擁有「經典緞光」及「摩登柔霧」2種妝效質地，因蘊含高成分養護配方，即使是柔霧質地也能滑順塗抹，且滋潤雙唇不顯乾，能打造自然柔和的霧面妝感。

▲色號#200、#525、#720人氣最高。



藍星精華唇膏共有10款色選，除了迪奧經典正紅色#999外，還有3款超美仙女色一定要搶先鎖定，包含超顯氣質又百搭的奶茶裸棕色#200豆沙奶茶（摩登柔霧）、日常又溫柔的玫瑰粉棕色#525暖陽玫瑰（經典緞光）及顯白又顯氣場的楓葉磚紅色#720茶木玫瑰（摩登柔霧）。

▲Dior 藍星柔霧潤唇膏，NT$1,300。



全新「藍星柔霧潤唇膏」則是絲絨特霧質地版的晚安潤唇膏，堪稱霧面唇彩的打底救星！有著同樣的高保養成分，能長效保濕潤澤及修護雙唇，可單擦作為護唇使用，柔焦唇紋，更能在霧面唇膏前當作打底，能減緩霧面唇彩容易乾燥、顯唇紋的情況，又不影響霧面妝感，並讓後續唇彩更顯色持久。

▲SUQQU 晶采透霧唇膏，NT$1,750；專用瓶蓋，NT$200。



除了Dior，日系美妝品牌SUQQU在今年秋妝系列中，同步推出全新「晶采透霧唇膏」，獨特的透明X霧面質感是SUQQU以往從未有過的全新口紅質感，柔軟的霧光基底，添加光滑柔珠粉末及服貼柔珠粉末，打造出色澤濃郁卻又輕盈的霧面唇膏，清透霧光的發色，濃妝淡妝搭配都很適合。

▲手上刷色由左至右為10款常態色#01～#10。



全新晶采透霧唇膏的色調靈感來自樹木、土壤、礦物、皮革，共推出13款色選，包含3款限定色。

▲model唇色依序為#03青玉、#06樹皮及限定色#103玉樹色。



其中人氣最高的色號包含#03、#06及#103。「#03青玉」是帶有藍調的典雅柔粉色，一擦立即有溫柔小姊姊氣質；「#06樹皮」是融合棕色系的茶紅色，氣質又有個性，各種妝容場合都百搭；而限定色「#103玉樹色」則是棕色調更明顯的咖啡棕，搭配清透的霧光感，時尚感滿分卻不會有病態感。

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