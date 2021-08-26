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「小康妮」暴風長成20歲性感美少女！　五官更精緻、身材超驚人

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編輯／JJ

英國小童星唱將「小康妮」（Connie Talbot）曾在2007年參加英國選秀節目《英國達人秀》，驚人的美聲天籟讓她一炮而紅，如今，大家印象中那個缺牙的可愛小女孩已暴風長成了20歲的大美人！現在的小康妮臉蛋長得更加精緻，而且身材凹凸有致，IG上的比基尼照驚艷了所有人，不過小康妮身高僅有154公分，私下的她穿搭必備「這樣單品」。

▲小康妮。（圖／翻攝自IG）

▲小康妮以童星之姿爆紅時的模樣。（圖／翻攝IG）

從小康妮小時候就能看出，將來肯定能長成一位美少女，現在20歲的小康妮，臉蛋變得更加精緻、輪廓分明，清澈的藍眼睛非常靈動，笑起來還超甜美，一頭金色長髮的她，很喜歡海邊活動、曬太陽，所以維持著小麥肌膚色，完全就是一個陽光的小辣妹。

▲小康妮。（圖／翻攝自IG）

▲小康妮。（圖／翻攝自IG）

▲20歲的小康妮，臉蛋更加精緻、甜美了。（圖／翻攝自IG@officialconnietalbot）

小康妮完全不吝嗇在IG上展現身材，她曾曬出許多比基尼泳裝照，傲人的上圍令人看呆，加上擁有緊實腹肌的A4腰，完全就是天使臉孔與魔鬼身材的最佳典範。

▲小康妮。（圖／翻攝自IG）

▲小康妮。（圖／翻攝自IG）

▲小康妮總是不吝嗇展現姣好的身材。（圖／翻攝自IG@officialconnietalbot）

不過其實小康妮身高很嬌小，官方顯示為154公分，所以在IG上很少看見她分享全身照，一些少數的全身照中則可以發現，小康妮習慣穿上前高、後也高的恨天高高跟鞋來拉長身形，讓腿部線條變得更修長，也難怪讓人看不出來她有這麼嬌小。

▲小康妮。（圖／翻攝自IG）

▲身高嬌小的小康妮，私下穿搭絕對少不了一雙厚底高跟鞋。（圖／翻攝自IG@officialconnietalbot）

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關鍵字：

小康妮, Connie Talbot, 長大

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