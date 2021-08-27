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彩繪招福貓、靜岡抹茶粉勾起旅行回憶　八款「日本小物」讓你偽出國

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編輯／Emily　圖／Pinkoi提供、翻攝自fashion-press.net

日本控太久沒出國，真的會想念當地的氛圍，這時候不妨在家中擺上充滿日本風的精緻擺飾、獨特配飾，重拾日本旅行的美好回憶，或是透過品嚐日本知名美食伴手禮，回味日本好滋味。

【擺飾精選】

1.plying壓克力七彩花瓶

日本設計品牌推出的七彩花瓶，以繽紛色彩的半透明壓克力為材料，做成不規則形狀的瓶子，簡約流線外型很有質感，在光照下還有輕盈透感，只插上一朵花，就能為桌面帶來煥然一新的氛圍。

▲日本擺飾&美食。（圖／pinkoi提供）

2.323 labo.富士山造型燈

這款小燈做成日本知名地標富士山造型，以清澈寧靜的藍色樹脂重現壯麗山景，近看還有細緻的紋路，做出地形起伏，當裡面的LED蠟燭點亮時，能帶來溫暖、療癒。

▲日本擺飾&美食。（圖／pinkoi提供）

▲日本擺飾&美食。（圖／pinkoi提供）

3.fo-d-craft造型擺飾收納盒

這款收納盒擺脫傳統單調的造型，以旋轉抽屜搭上俐落幾何外型，做出兼具美觀與實用的設計，不僅能收納也能裝飾辦公桌。把雜亂的小物裝進去，配上附贈的造型植物，能為桌面帶來清新綠意。

▲日本擺飾&美食。（圖／pinkoi提供）

4.manmarugallery 彩繪招福貓

日本品牌manmarugallery常以石粉黏土捏製出各式造型貓咪擺飾，其中這款做成日本最受歡迎的招福貓咪，有坐著、躺著等不同姿勢，整隻以全手工捏製、繪畫，擺在桌面上隨時都會被牠萌到。

▲日本擺飾&美食。（圖／pinkoi提供）

【美食精選】

1.aiyounotou鐵盒造型餅乾

大阪中崎町的人氣咖啡甜點店「太陽ノ塔」所推出的手工餅乾，有十種帶有復古和溫暖調性的可愛造型餅乾，結合與不同畫家合作設計的外殼插畫，帶給你美好的下午茶時光。

▲日本擺飾&美食。（圖／pinkoi提供）

2.海洋茶包 大白兔造型立體茶包

充滿趣味的造型茶包讓你更享受喝茶，這系列有兔子、浣熊、深海裡的鯊魚等可愛造型，把它們放入杯中，就像動物們在泡澡一樣，立體圖案配上美味茶飲，讓你的身心靈更放鬆。

▲日本擺飾&美食。（圖／pinkoi提供）

▲日本擺飾&美食。（圖／pinkoi提供）

3.nodokatea日本產有機抹茶粉

說到日本就會想到抹茶，這款有機抹茶粉用日本靜岡產茶葉製成，讓你享用純天然無添加的茶香，小包裝方便隨身攜帶，讓你不論去哪，隨時都能品嚐最道地的日本風味。

▲日本擺飾&美食。（圖／pinkoi提供）

4.vaisa 插畫明信片綠茶袋

日本品牌vaisa獨家推出明信片綠茶袋，將來自日本的在地好茶，以明信片造型包裝，配上各式情境手繪插畫，插畫與每一款不同香氣的茶飲呼應，並在包裝背面設計收件資訊填寫欄位，帶你用這款特色茶飲，回味旅遊的美好。

▲日本擺飾&美食。（圖／pinkoi提供）

5.東京芭娜娜 哆啦A夢半月餅乾

東京芭娜娜是去日本玩必買的伴手禮，近期他們與《哆啦A夢》合作，推出了印有哆啦A夢俏皮表情的「香蕉蛋糕」，現在又新出另一款「半月餅乾」，外層是薄薄的脆煎餅，還做成哆啦A夢造型，中間夾入香蕉巧克力夾心，甜甜滋味讓人心動。

▲日本擺飾&美食。（圖／pinkoi提供）

▲日本擺飾&美食。（圖／pinkoi提供）

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關鍵字：

pinkoi, 日本, 擺飾, 美食

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