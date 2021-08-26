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伯爵、沛納海搶佔女錶市場　休閒又優雅設計最夯

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▲▼ PIAGET,Panerai 。（圖／公關照）

▲PIAGET Polo系列伯爵藍日期顯示精鋼腕錶，402,000元。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

伯爵（PIAGET）1979年因馬球運動而生的PIAGET POLO系列，以「形中有形」的設計聞名，圓形錶圈與枕形面盤完美融合，曾在名流間引起流行風潮，今日看來依然時尚大器。今年品牌特別為女性推出6只錶徑36毫米日期腕錶，從簡潔俐落的鍊帶錶到全鑲鑽的奢華版均備，在休閒又不失優雅的中型錶徑女錶中引領風潮。

▲▼ PIAGET,Panerai 。（圖／公關照）▲▼ PIAGET,Panerai 。（圖／公關照）

▲PIAGET Polo系列月白色日期顯示18K玫瑰金鑽石腕錶（左）1,550,000元，面盤與鍊帶全鑲鑽PIAGET Polo腕錶4,790,000元。

分別以精鋼、18K白金及18K玫瑰金所打造的6款PIAGET POLO 36毫米日期腕錶，在保留獨特造型、橫紋裝飾面盤等經典元素外，加入小巧思，例如立體柱狀時標飾在光影下更加耀眼。最入門為伯爵藍色面盤的精鋼鍊帶錶，另有精鋼或玫瑰金錶圈鑲鑽鍊帶錶、玫瑰金鑲鑽皮帶款，以及面盤全鑲鑽皮帶錶與鍊帶全鑲鑽等2款華麗設計，均配備快拆裝置可更換錶帶。

▲▼ PIAGET,Panerai 。（圖／公關照）

▲PIAGET Polo系列日期顯示18K白金高級珠寶鑽石腕錶，1,940,000元。

沛納海（Panerai）也積極搶佔女錶市場，宣布大陸女星迪麗熱巴成為品牌史上第一位女性代言人，由她演繹專為時尚女性打造的首個系列Piccolo Due的Piccolo Due 38毫米腕錶，以深藍色面盤搭配藍色亮面鱷魚皮錶帶，或是造型靈感源自品牌標誌性錶冠護橋裝置的金屬鍊帶，巧妙平衡堅固與輕盈丶優雅與力量之間，展現自信風采。

▲▼ PIAGET,Panerai 。（圖／公關照）▲▼ PIAGET,Panerai 。（圖／公關照）

▲迪麗熱巴佩戴沛納海Piccolo Due金屬鍊帶腕錶38mm，217,000元。（圖／沛納海提供）

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關鍵字：

PIAGET, 伯爵, Panerai, 沛納海, 迪麗熱巴

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