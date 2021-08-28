fb ig video ETtoday search mobile

Apple Watch 七大隱藏功能一次看！一鍵找到iPhone、載具超實用

>

文／LOOKin

疫情當頭讓生活更方便的3C產品成為大勢主流，能夠測血氧、付款、刷載具的Apple Watch 更是熱度前所未有，不過擁有Apple Watch的妳知道如何運用手錶的強大功能嗎？七大隱藏密技一次看，戴口罩也能FaceID、截圖、發票載具...通通超簡單！

尋找iPhone手機

▲（圖／LOOKin編輯攝）

時常一回神就找不到手機的人絕對要鎖定這個功能！將Apple Watch主頁面由下往上滑，會看到一個手機與聲音的符號（圖右上方手機標示），只要按下去後不知道位置的手機就會發出聲音，讓妳輕鬆找到iPhone ！

截圖功能

▲（圖／LOOKin編輯攝）

截圖功能則是用手機開啟Apple Watch的App，點入「一般」，將「啟用截圖」打開，之後只要同時按下錶冠與側邊按鈕，就能截圖並保存在iPhone相簿。

手機載具直接用

▲（圖／LOOKin編輯攝）

而手機載具功能，則是要先下載「雲端發票」並且完成登入程序後，利用iPhone上的Apple Watch App上新增「計時碼錶錶面」，選擇「 複雜功能」 －「 雲端發票」 ， 並選擇「 左上」 設定雲端發票小圖示，要使用時只要點雲端圖示，就能直接顯示手機條碼載具。

▲（圖／LOOKin編輯攝）

在疫情時刻能減少接觸、也不用慌亂中尋覓手機實在太方便！

LINE訊息回覆設定

▲（圖／LOOKin編輯攝）

而回覆LINE訊息時雖然Apple Watch內建了不少制式回覆， 但如果想要更符合需求，只要在手機LINE裡面點選「 設定」 － 「Apple Watch 」 ，就可以編輯自己常用的回覆文字。

小費功能

▲（圖／LOOKin編輯攝）

Apple Watch的計算機擁有「小費功能」，只要從Apple Watch的「 設定」點選「 計算機」 ，選擇「小費功能」，就能旋轉錶冠來調整小費%數，同時也能選擇總金額的分攤人數，完全免去了自己計算的麻煩！

Face ID

▲（圖／LOOKin編輯攝）

而Face ID應該是近期最實用的功能！只要手機有更新到iOS 14.5以上版本、手錶watchOS 7.4、並且同時是Apple Watch Series 3之後的機型，就能運用手錶來解除手機的Face ID：到iPhone上的Apple Watch App選擇「 Face ID 與密碼」，再開啟「透過 Apple Watch 解鎖」就完成囉！

iPhone相機遙控

▲（圖／LOOKin編輯攝）

只要點開Apple Watch上的相機圖示，就能直接遙控跟旋轉iPhone鏡頭，要自拍或拍團體照都非常方便，也能直接用Apple Watch 開啟閃光燈、打開 HDR等相機功能，讓拍攝時再也不用擔心自拍相機的畫素不夠清晰！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

七大擁有Apple Watch後一定要知道的超方便功能！趕快拿起手邊的Apple Watch嘗試看看！

延伸閱讀：

iPhone冷知識！果粉一定要知道「10大超實用隱藏功能」讓人相見恨晚的強大密技，立刻拿起手機測試！

iPhone超實用密技！4個不起眼但超方便的神功能：智能繪圖單指搞定、完美自拍加同步快錄！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, iPhone, Apple, Apple Watch

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

最容易日久生情星座Top 3！雙魚才第3、第1名「追他要從朋友做起」

最容易日久生情星座Top 3！雙魚才第3、第1名「追他要從朋友做起」

上輩子有燒好香！「3星座女」特別被上天眷顧，天生富貴又多金

上輩子有燒好香！「3星座女」特別被上天眷顧，天生富貴又多金

G-SHOCK「農家橡樹」男女錶進化　金屬八角圈質感升級

G-SHOCK「農家橡樹」男女錶進化　金屬八角圈質感升級

營養師曝挑選麵包「不發胖3原則」，熱量排行榜一次看！ 超美唇彩連發！植村秀絲緞光、Dior精華唇膏　仙女橘棕色#963必搶 朋友留不住？小心「友情殺手」5件事　隨意批評家人、伴侶超NG 後疫情貴婦發威直刷千萬　微風信義之夜業績衝4.7億 遇到別錯過！最適合當老公的3大星座男　Top 2根本寵妻魔人 梨形禮盒太可愛！Jo Malone英國梨與小蒼蘭推出10周年限量版 抓住夏天的尾巴！一人也能玩SUP立槳、3天2夜露營車自駕遊正夯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面