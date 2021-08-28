Apple Watch 七大隱藏功能一次看！一鍵找到iPhone、載具超實用

文／LOOKin

疫情當頭讓生活更方便的3C產品成為大勢主流，能夠測血氧、付款、刷載具的Apple Watch 更是熱度前所未有，不過擁有Apple Watch的妳知道如何運用手錶的強大功能嗎？七大隱藏密技一次看，戴口罩也能FaceID、截圖、發票載具...通通超簡單！

尋找iPhone手機

時常一回神就找不到手機的人絕對要鎖定這個功能！將Apple Watch主頁面由下往上滑，會看到一個手機與聲音的符號（圖右上方手機標示），只要按下去後不知道位置的手機就會發出聲音，讓妳輕鬆找到iPhone ！

截圖功能

截圖功能則是用手機開啟Apple Watch的App，點入「一般」，將「啟用截圖」打開，之後只要同時按下錶冠與側邊按鈕，就能截圖並保存在iPhone相簿。

手機載具直接用

而手機載具功能，則是要先下載「雲端發票」並且完成登入程序後，利用iPhone上的Apple Watch App上新增「計時碼錶錶面」，選擇「 複雜功能」 －「 雲端發票」 ， 並選擇「 左上」 設定雲端發票小圖示，要使用時只要點雲端圖示，就能直接顯示手機條碼載具。

在疫情時刻能減少接觸、也不用慌亂中尋覓手機實在太方便！

LINE訊息回覆設定

而回覆LINE訊息時雖然Apple Watch內建了不少制式回覆， 但如果想要更符合需求，只要在手機LINE裡面點選「 設定」 － 「Apple Watch 」 ，就可以編輯自己常用的回覆文字。

小費功能

Apple Watch的計算機擁有「小費功能」，只要從Apple Watch的「 設定」點選「 計算機」 ，選擇「小費功能」，就能旋轉錶冠來調整小費%數，同時也能選擇總金額的分攤人數，完全免去了自己計算的麻煩！

Face ID

而Face ID應該是近期最實用的功能！只要手機有更新到iOS 14.5以上版本、手錶watchOS 7.4、並且同時是Apple Watch Series 3之後的機型，就能運用手錶來解除手機的Face ID：到iPhone上的Apple Watch App選擇「 Face ID 與密碼」，再開啟「透過 Apple Watch 解鎖」就完成囉！

iPhone相機遙控

只要點開Apple Watch上的相機圖示，就能直接遙控跟旋轉iPhone鏡頭，要自拍或拍團體照都非常方便，也能直接用Apple Watch 開啟閃光燈、打開 HDR等相機功能，讓拍攝時再也不用擔心自拍相機的畫素不夠清晰！

七大擁有Apple Watch後一定要知道的超方便功能！趕快拿起手邊的Apple Watch嘗試看看！

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