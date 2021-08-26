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小資女也能無痛入手翡翠　細繩手環6600元入門

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▲▼ 玉世家 。（圖／公關照）

▲玉世家小團圓系列翡翠中國結手鍊，6,600元起。（圖／玉世家提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

過往翡翠總予人高不可攀的高貴印象，翡翠品牌JADEGIA玉世家顛覆大眾的想像，推出萬元以內的輕珠寶系列，款式包括手鍊、耳環、戒指與細版圈戒等，最引人矚目是搭配細繩的小團圓與小靈犀系列手環，是日常好配搭的生活珠寶，約6,600元的價格讓小資女能無痛入手。

▲▼ 玉世家 。（圖／公關照）▲▼ 玉世家 。（圖／公關照）

▲玉世家小靈犀系列翡翠編織手鍊（左）6,600元起，翡翠圈戒約18,000元起。

玉世家入門的小團圓中國結手鍊，以古代宮廷象徵皇權與圓滿的圓形玉器為靈感，為各色細繩串上翡翠玉環，小靈犀系列手鍊則串上琢磨成中空管狀造型翡翠，代表「心有靈犀」，可在繩鍊上滾滾轉動，具富貴吉祥的美好寓意。此外，品牌同時推出3萬元內的白翡戒指與翡翠細版圈戒，讓更多消費者能進入翡翠世界。

▲▼ RedLine 。（圖／翻攝RedLine Paris IG）

▲法國珠寶品牌RedLine以各種色彩線繩點綴小鑽而大受歡迎。（圖／翻攝redline_paris IG）

提及線繩串上寶石的輕珠寶，許多人的第一聯想是法國輕珠寶品牌RedLine，旗下有多達86種顏色的線繩，點綴美鑽或寶石，能組合出上千種不同的樣貌，接受顧客訂製專屬的細緻手鍊因而大受歡迎，羽球球后戴姿穎也是粉絲，戴著紅繩配細鍊的戒指出征東京奧運會。

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關鍵字：

玉世家, 翡翠, RedLine

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