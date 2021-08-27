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維尼控心臟爆擊！「小熊維尼香水」超萌蜂蜜罐瓶身＋奶油香氣甜到心坎

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編輯／Emily　圖／翻攝自小紅書@福岸飯、@大凡崽腿毛飄飄、shopdisney.disney.co.jp

迪士尼小熊維尼圈粉無數，周邊商品總讓人沒有抵抗力，最近有一款「小熊維尼香水」在小紅書上引起討論，香水味道居然是維尼最愛的蜂蜜，就連裝的瓶子也配合主題，做出蜂蜜罐的感覺，高顏值包裝實在是太心動，噴在身上會有甜甜香氣，讓你彷彿被維尼緊緊擁抱著。

▲小熊維尼香水。（圖／翻攝自小紅書@福岸飯）

只要看過《小熊維尼》卡通，就會發現牠對蜂蜜愛不釋手，現在你也有機會感受維尼熱愛的同款香氣了。「小熊維尼香水」以蜂蜜為靈感，前調是蜂蜜和杏仁牛奶，接著帶出牛奶香、琥珀味，後調則融合了蜂蠟、奶油、香草…，整體香調富有層次，完美結合蜂蜜與奶香，不用擔心太甜膩。

▲小熊維尼香水。（圖／翻攝自小紅書@福岸飯）

▲小熊維尼香水。（圖／翻攝自小紅書@福岸飯）

除了味道吸引人，美美的包裝更是一大亮點，「小熊維尼香水」配合蜂蜜主題，以類似蜂蜜罐的圓圓瓶子盛裝，香水色澤跟蜂蜜一樣黃澄澄，透明瓶身上還有呆萌的維尼圖案，瓶蓋是米棕色加木質紋路，做成像軟木塞的形狀，配在一起顏值爆表，隨手放著就是可愛小擺飾。

▲小熊維尼香水。（圖／翻攝自小紅書@福岸飯）

不喜歡甜系香水，也可以看看日本迪士尼商店販售的另一款「小熊維尼柚子香氛系列」，與美國洛杉磯的香水品牌FERNANDA合作，選用柚子、茶葉、雪松木打造出清新香氣，味道溫和偏淡，聞了心情瞬間愉悅，這系列有分成身體和室內香氛噴霧，以及可以滋潤肌膚的乳液。

▲小熊維尼香水。（圖／翻攝自小紅書@福岸飯）

▲小熊維尼香水。（圖／翻攝自小紅書@福岸飯）

►維尼不笑了！氣噗噗模樣好可愛　還有抱頭崩潰根本上班族寫照

►小熊維尼「蜂蜜耳環」甜度超標！呆萌大頭變冰淇淋夾心餅項鍊

關鍵字：

迪士尼, 小熊維尼, 蜂蜜, 香水

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