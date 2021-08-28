來去「台中綠園道」散步吃甜點！水果舒芙蕾、摩艾麵包泡芙10間別錯過

圖、文／MENU美食誌

漫步在被樹木圍繞的綠園道浪漫又愜意，走累了就進去咖啡廳吃吃甜點小憩一會兒吧！

蜜柑。法式甜點。麵包。CITRUS PÂTISSERIE BOULANGERIE

草悟道周邊

在模範街上的老宅，由兄弟共同經營，有超多樣的法式麵包與甜點品項！招牌鹽可頌使用艾許奶油，外表焦而不硬帶有韌性！內層鬆軟搭配鹽之花的鹹香超涮嘴！草莓巧克力塔蛋糕體濕潤，整體甜度適中！內用低消180元，目前中秋月餅販售中！

▲蜜柑。法式甜點。麵包（圖／美食客Alice Lee提供）

HARITTS DONUTS & COFFEE 甜甜圈咖啡

草悟道周邊

來自東京澀谷的甜甜圈，口感厚實蓬鬆大受歡迎！每天更換不同的甜甜圈口味，人氣口味有原味、抹茶、肉桂與伯爵茶等！原味甜甜圈嚼得出麵粉香，吃出最原始的好滋味！若不想錯過喜歡的口味建議先電話預訂，也可以使用外送平台哦！

▲HARITTS DONUTS & COFFEE 甜甜圈咖啡（圖／美食客instinct提供）

若草蛋糕店

草悟道周邊

沒有招牌的甜點店，走進模範街3巷看見有黑色窗框的民宅便是若草！必吃水果千層，價錢200元不到！千層派皮柔軟、鮮奶油甜而不膩，裡面水果超豐富！還有滑嫩的焦糖布丁，奶味跟焦糖味很重！現在開放內用，外帶可以預留甜點哦！

▲若草蛋糕店（圖／美食客Evelyn提供）

甜月亮 義大利手作冰淇淋 老配方流程認證店

審計新村

審計新村逛累了可以進來這家，12種隨機口味冰淇淋任你試吃！義式冰淇淋綿密度高又帶點軟Q口感，味道濃厚香醇甜度也剛好！吃完一整份也不會膩口，再插上標誌的藍色月亮餅超吸睛！推薦黑色柳丁，酸甜柳丁味跟竹炭黑色給人滿滿視覺衝擊！

▲甜月亮 義大利手作冰淇淋 老配方流程認證店（圖／美食客Nivey Chang提供）

TWO DAY日日鬆餅

審計新村

在審計的文青小店，販售舒芙蕾鬆餅、布朗尼、烤布丁等。舒芙蕾價位百元左右，推薦頂級法國香橙巧克力鬆餅，舒芙蕾入口即化，搭配巧克力醬及鮮奶油甜度剛剛好！另外還有黑糖珍珠口味推薦給珍珠控！巴斯克乳酪蛋糕目前熱情販售中！

▲TWO DAY日日鬆餅（圖／美食客萍姐愛分享提供）

旅禾 泡芙之家

審計新村

連平日都人潮滿滿的泡芙店！酥脆菠蘿泡芙一顆只要15元，冷凍或是烤脆吃風味都很好！摩艾麵包由芝麻麵包與泡芙組合而成，芝麻麵包有嚼勁還充滿芝麻香，裡面填了卡士達內餡！伴手禮買顆泡芙回去親朋好友絕對尬意！

▲旅禾 泡芙之家（圖／美食客偲勾衣內提供）

成真咖啡 COME TRUE COFFEE

審計新村

在台灣有多間分店的成真咖啡，販售厚鬆餅、彩虹飯、義大利麵、咖啡等。老宅外圍繞樹木非常有氣氛，時旬鮮果舒芙蕾的口感蓬鬆綿軟還有淡淡起司香，淋上果醬搭配新鮮水果，盛裝在石盤裡增加仙氣！可以內用也有線上點餐服務哦！

▲成真咖啡 COME TRUE COFFEE（圖／美食客Rou肉食記提供）

白水豆花

審計新村

從宜蘭開到台中的豆花名店，在審計新村也吃得到囉！特別的香菜、花生粉、粉圓、桃膠與豆花組合攬了一大票粉絲！口味清爽不甜膩，豆花滑嫩濃醇！木頭窗框與白色布簾特別有日式風格，跟金色的碗匙拍起來超美！

▲白水豆花（圖／美食客吳佩佩提供）

SPIRITED BAKERY

美術園道周邊

在美術綠園道對面的美式復古的咖啡廳，販售美式軟餅乾、肉桂捲、蘋果派跟蛋糕。軟餅乾一片才20元，口感鬆軟跟甜甜的滋味讓人愛不釋口！紅蘿蔔蛋糕帶點肉桂味吃起來很特別！伯爵鮮奶茶的茶香濃郁，搭配餅乾非常適合！

▲SPIRITED BAKERY（圖／美食客Nina提供）

茶部CHAI PÙ

美術園道周邊

有多種特別的香料奶茶，清爽的檸檬香茅口味推薦給不愛膩感的人！肉桂捲有重度海鹽焦糖、蘋果海鹽焦糖、青檸檬佐檸檬糖霜、靜岡抹茶口味相當豐富！肉桂捲必收藏啊！目前不開放內用，只能預訂取餐哦！

▲茶部CHAI PÙ（圖／美食客ㅋㅋ 훠提供）

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