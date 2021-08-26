小隻女必學「襪子詐欺術」拉長腿！Jennie、Jessica都愛　長度是關鍵

記者王蓁蓁 / 台北報導

襪子是大家每天都會穿搭，卻也最容易被忽略的單品，但其實只要襪子的穿法對了，不只可以適時拉長整體比例，還能在造型中增添意外亮點，且除了球鞋之外，近年也漸漸興起與高跟鞋、拖鞋的混搭，以下就推薦Jennie、Jessica等大勢韓女星們常用的技巧，為日常穿搭帶來點睛之筆。

▲頌樂、Jennie與Rose搭配與襪子同色的白球鞋，讓整體延長效果更加分。（圖 / 翻攝IG@solarkeem、＠jennierubyjane）

長度剛好到小腿肚的襪子，最能在視覺上讓人有比例拉長的效果，也是女星們經常運用在平日的穿搭方式，像頌樂、Jennie、Rose等人，搭配與襪子同色的白球鞋，整體延伸效果就能更加分，秒變大長腿，絕對是個子嬌小的女孩們必學技巧。

▲澀琪運用中長襪堆疊出另類層次感。（圖 / 翻攝IG@hi_sseulgi）

另外，大家普遍習慣在穿高筒球鞋時穿隱形短襪，但這樣難免會顯得過於單調，可以學澀琪運用中長襪搭配，並往下堆疊成泡泡襪模樣，營造出層次感，加上襪子落在小腿肚的長度，順勢拉長推腿部比例。

▲Joy、Jessica 在IG上曬出吸睛的高跟鞋＋襪子穿搭。（圖 / 翻攝IG@j_imyour_joy、＠jessica.syj）

除了基本的襪子搭球鞋，女星們也經常在高跟鞋與娃娃鞋中加入帶有運動感的襪子，碰撞出衝突感，雖是復古穿法，卻又是帶點玩味的前衛風格，包括Joy、Jessica紛紛在IG上曬出高跟鞋配襪子的造型，讓整體更加吸睛，同時修飾腿型，拉長線條。

▲Jennie以下半身失蹤還有極短的迷你裙，搭配過膝長襪拉長比例。（圖 / 翻攝IG@jennierubyjane)

除了剛好落在小腿肚的長度，過膝長襪也是女星愛用、延長腿部比例的方法，這個穿搭方式重點在介於下半身衣物與襪子中間的大腿部分，才能在視覺上營造出拉長效果，Jennie以下半身失蹤還有極短的迷你裙搭配，成功讓照片滿滿都是腿，小隻女們還不快學起來！

▲泫雅將襪子套住縮口棉褲簡單製造出造型的層次感與亮點。（圖 / 翻攝IG@hyunah_aa)

擅長利用吸睛單品增加搶眼度的泫雅，以怪奇可愛的時尚搭配，成為少女們追隨的穿搭icon，泫雅以顯眼的滿版花朵高領上衣搭配黑色棉褲，並且將白色襪子套住縮口褲再穿上白鞋，簡單運用襪子製造出層次感 ; 另外一套則是拿出她最愛的動物紋上衣，紮進蝴蝶圖案棉褲，意外散發蠢萌的少女氣息，同樣以套住褲子的方式，搭配繽紛的粉色襪子，簡單為整體造型製造亮點。

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