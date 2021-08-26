王建民金錶上手當西裝型男　最愛精準對時功能

▲王建民連續第二年代言CITIZEN。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

王建民連續第二年擔任日系腕錶品牌CITIZEN代言人，今他西裝筆挺出席秋冬男錶發表會，搭配全球限量珍藏款光動能GPS衛星對時腕錶CC4016-75E，透露最喜愛新錶內斂的古銅金色調設計，以及極速光動能GPS對時的功能，對於品牌喊出「敢超越」的口號，他也很有共鳴，透露：「我常鼓勵年輕球員要勇於超越，而自己則期望能開辦棒球訓練學校。」

▲王建民展示CITIZEN主打錶款。（圖／CITIZEN提供，以下同）

▲王建民拍攝CITIZEN廣告駕輕就熟。

再度為CITIZEN站台與拍攝廣告，王建民明顯更加輕鬆熟練，自信秀品牌與世界首次商業月球探測計畫「HAKUTU-R」聯名錶款CC4016-75E，以CITIZEN即將登月的超級鈦材質打造錶殼，展現堅固、輕盈、親膚與耐用特色，同時以新技術鍍上古銅色的MRK Gold，而面盤6時位置點綴白蝶貝象徵月光，底蓋則有HAKUTO-R計畫的logo與登月車模擬圖案，吸引航太迷收藏。

▲王建民佩戴的CITIZEN全球限量珍藏款光動能GPS衛星對時腕錶CC4016-75E，76,800元。





▲CITIZEN光動能腕錶AT8206-81L，29,800元。

慶祝創業140周年的Seiko，旗下世界第一只GPS太陽能腕錶ASTRON也推出限量1400只的紀念錶款，搭載GPS Solar雙時區5X53 機芯，輕鬆辨識全球所有時區，自動調校當地時間；外型則以銀白面盤點綴藍色元素，錶圈為藍色陶瓷材質，展現清新風格。

▲慶祝Seiko創業140周年的Astron GPS Solar雙時區腕錶以藍白配色亮相。（圖／Seiko提供，以下同）

►風・Luxury／寶格麗這只錶紅了20年 奪「鐘錶奧斯卡」親民價誘人

►迷彩飛行錶帥度破表 Hamilton加碼計算偏行角功能



