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「蛋包飯筆袋」療癒滿分！拉鍊是迷你西餐刀　切開炸出鬆軟歐姆蛋

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編輯／Emily　圖／翻攝自felissimo.co.jp、IG@kakaofriends_official

日本的蛋包飯非常有名，而這道料理的精髓就在於外層的蛋，比起薄薄的一層皮，有一種作法是煎成一個平滑完整的蛋包，一刀切開來，會翻轉出蓬鬆軟嫩的歐姆蛋，光用想的就要流口水了。而最近日本有一款「蛋包飯筆袋」，居然能重現歐姆蛋切開的那一幕，每天打開筆袋，都能回味那種療癒感。

▲蛋包飯筆袋。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）▲蛋包飯筆袋。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

日本雜貨品牌Felissimo推出了一款「蛋包飯筆袋」，外觀就像真的蛋包飯一樣，上層是鮮黃的蛋皮，下層用紅色毛毛仿造番茄醬炒飯，還加了一坨番茄醬當裝飾，底部則做出西餐盤造型，吃貨們光用看的就快受不了，會馬上想起蛋包飯的美味口感，拉鍊部分很有巧思，做成一把迷你銀色西餐刀，拉開拉鍊就像在蛋上劃一刀。

▲蛋包飯筆袋。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）▲蛋包飯筆袋。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

「蛋包飯筆袋」打開後，內部蓬鬆的雞蛋就會蔓延開來，變成一大片綿密軟嫩的歐姆蛋，上面用黃色絨毛重現出歐姆蛋的紋路和蓬鬆感，並附了鬆緊帶可以固定筆或化妝品，每天帶它出門會讓心情變得愉悅，特別是拉開拉鍊的那一瞬間，能讓你不斷重溫切下蛋包飯的快感。

▲蛋包飯筆袋。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

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▲蛋包飯筆袋。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲蛋包飯筆袋。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）


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關鍵字：

日本, 雜貨, 食物, 蛋包飯, , 筆袋, 收納包

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