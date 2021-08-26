乾荒脫皮救星！「話題護唇膏」盤點，還能讓後續唇彩更美

▲別讓乾荒雙唇毀了你的美。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／台北報導

長期戴口罩的日常，讓雙唇變得粗糙乾燥，很多人經常只顧臉部卻忽略唇部保養，脫皮、唇紋深，加上無意識的抿唇習慣更讓嘴唇變得又乾又暗沉，想要擁有寶寶般Ｑ嫩可口的粉嫩雙唇，塗抹護唇膏的功夫不能省，不只是要保濕滋潤，還要長效鎖住水份才能拯救沙漠級乾唇。

理想護唇膏須具備那些條件？經調查指出，不黏膩、不沾髮，滋潤同時兼具清爽，塗擦後可以感受到美容成分深層滲透，卻沒有過度油亮的豬油唇感，就算戴著口罩，也不會讓唇部黏膩有負擔。護唇膏薄薄一層打底再塗上唇膏，能讓雙唇質感更上一層樓。

▲專科 彈潤護唇精華，10g，180元。

注入玻尿酸、維他命E、柑橘萃取等面膜級保濕配方，密集修護唇部乾燥和粗皮唇紋，打造潤澤雙唇。

▲CaraBeauty 無時無刻保濕潤唇膏，480元。



添加野芒果油萃取，能在雙唇形成保護膜，減緩日曬傷害、唾液酵素，化妝品殘留的狀況。不只能日常隨時補擦，更是口紅前打底的好幫手。



▲RMK 水潤護唇膏，990元。

內含玻尿酸、玫瑰果油等保養成分，能飽滿潤澤滋潤唇肌，使雙唇透出光澤和豐潤感。妝前使用能賦予光澤感且補足日間唇部的水潤感。也可於睡前集中護理使用。

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