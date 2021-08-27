超療癒貓咪吐司、年銷600萬片「楓糖男孩」　話題小點信義區登場

▲超受歡迎的貓咪吐司9／1又快閃信義，5種限定口味登場。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣疫情穩定，加上五倍券即將發放，消費市場也開始活絡，秋冬是各大品牌新品上市重要檔期，光是新光三越全台就引進超過350個流行品牌與美食櫃位，貓咪吐司京都Neko Neko再推5款限定商品，而風靡日本年銷量達600萬片的楓糖男孩，也首度登台快閃；SOGO忠孝館全新美裝門面將在9月底登場，百貨蓄勢待發。

來自日本的貓咪吐司一入台就超級夯，從去年紅到今年，因應入台周歲慶，京都Neko Neko再推期間限定5種誘人新口味，可愛的抹茶綠光看顏值就夠本了，另搭配快閃店超萌京都風布置，打卡絕對有話題，從9／1至10／13在新光三越信義新天地A8登場。

另從2015年至2019年連續蟬聯5年東京車站伴手禮大賞人氣第一的「楓糖男孩」，其楓糖奶油夾心餅乾系列商品年銷量達600萬片，在日本早就已經紅翻天，採用加拿大魁北克楓糖及奶油，超濃的香氣還沒入口就甜在心，每個袋裝上還有不同插畫，充滿新鮮感，預計從9／1至9／30在A11限時開賣。

以「Cocktails. Anywhere, Anytime.」為品牌核心概念，主打翻玩經典創意的跨界新式雞尾酒WAT雞尾酒複合概念店，也分別在台北、台南、高雄新光三越開設快閃店，與米其林一星餐廳IMPROMPTU，聯手打造大人味的紅豆奶油捲雞尾酒及三款銀牌酒品，想嚐鮮不妨前往一試。

此外近期來自東南亞連鎖咖啡品牌Flash Coffee，台灣一號店也在行天宮商圈開幕，主打「高品質咖啡與實惠價格」，全店飲品價格從40元至130元，一杯咖啡只要40元，且邀請世界拉花冠軍的泰國咖啡師Arnon Thitiprasert設計咖啡菜單，另針對台灣市場推出特定商品「桂花拿鐵」。

Flash Coffee另推開幕限時加碼，從8／30至9／5，首週使用APP訂購下單、到店取餐，再有機會獲得扭蛋抽獎機會，最大獎可獲得 Flash Coffee 限量木盒咖啡，並由 Flash Coffee 請客每天兩杯飲料。

▲ Flash Coffee 限量木盒咖啡。

SOGO忠孝館一樓門面從本月中全區改裝，預計9月中下起陸續開櫃營業，屆時將有全台首間HERMES彩妝正櫃，還有5間精品將對外見客，相關櫃位暫時遷至12樓進行營業，即起至9／2於12F美妝FUN樂園單日單櫃消費滿3,000元，贈快樂購卡點數100點與100元抵用券；消費滿5,000元，贈快樂購卡點數200點與200元抵用券；消費滿1萬元，贈快樂購卡點數500點與500元抵用券。