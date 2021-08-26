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屏障受損小心爛臉！皮膚科醫師教5大修護秘訣：化妝棉先別用

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▲▼ 皮膚科醫師教5招修護肌膚屏障。（圖／翻攝ＩＧ）

▲擁有健康的皮膚屏障是美麗肌膚的根本。（圖／翻攝IG@aoihamada）

記者張毓容／台北報導　

最近臉頰老是發癢泛紅？用同樣的保養品卻覺得刺痛？這些可能都是皮膚屏障受損的訊號，而屏障受損容易引起紅血絲、起皮刺痛、肌膚敏感等爛臉情況。南韓皮膚科醫師李藝恩指出，像是過度清潔、使用錯誤的產品、紫外線照射等都會影響皮膚屏障的健康，她也分享幫助肌膚屏障修護的關鍵秘訣，簡單5招拯救爛臉。

1.避免過度清潔

李醫師指出，修復皮膚屏障的前提是減少對皮膚的刺激，在修復期間建議盡量不化妝或化淡妝，並避免使用化妝棉和不做二次清潔。像是卸妝、化妝棉摩擦、使用含有去角質成分的化妝水都容易導致過度清潔，會使脆弱的皮膚變得更薄更敏感，進而加重肌膚屏障受損的情況。

早上清潔建議可直接使用清水洗臉，不僅不刺激皮膚，還能幫助改善水油平衡狀態，而如果出油較多的人，可使用溫和的胺基酸洗面乳，並把洗臉時間控制在30秒以內。

▲▼ 皮膚科醫師教5招修護肌膚屏障。（圖／翻攝ＩＧ）

▲噴霧要選含有保濕成分的，以免越噴越乾。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

2.做好保濕

想要修復屏障，先做好肌膚的保濕工作，幫助保持和補充皮脂膜，像是夏天待在乾燥的空調房裡，可適時使用噴霧來保濕。但要注意的是，許多噴霧的主要成分是水，在蒸發時會帶走皮膚原本的水份，越噴越乾，因此要選擇含有保濕成分的噴霧。

▲▼ 皮膚科醫師教5招修護肌膚屏障。（圖／翻攝ＩＧ）

▲使用修護成分保養品幫助肌膚鎖住水分、強化肌膚屏障。（圖／翻攝IG@goodal_official）

3.使用含有修護成份的產品

健康的皮膚屏障結構大約含有50%神經醯胺，神經醯胺有強化皮膚保護膜的作用，能防止有害物質進入皮膚、損害皮膚屏障。在肌膚受損期間，可使用神經醯胺類的修護產品幫助肌膚鎖住水分、防止皮膚更乾燥敏感。

另外，菸鹼醯胺（維生素B3）可促進神經醯胺合成，加快角化細胞分化的作用，在皮膚耐受的情況下，使用含有菸鹼醯胺的產品，也有強化皮膚屏障的效果。

4.盡量選擇硬防曬

為了最大程度減少對皮膚的刺激，在遮蔽紫外線時盡量選擇戴帽子、墨鏡和防曬衣、陽傘等硬性防曬工具，避免卸除防曬時可能加重受損肌膚的負擔。如果需要塗抹防曬霜，也建議選則更溫和的物理性防曬乳。

  

5.內調

屏障受損期間應盡量少吃油膩、辛辣食物，並多吃像是奇異果、青椒和雞蛋等含有維生素C或卵磷脂的食物，維生素C的抗氧化作用和卵磷脂的消炎作用都有助於受損肌膚的修復。

另外，皮膚細胞會在睡眠期間修復再生，因此擁有充足的睡眠及適度排解壓力、保持良好心情對肌膚屏障的修護來說也很重要。

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關鍵字：

保養, 護膚, 肌膚屏障, 屏障受損, 敏感, 泛紅, 發癢, 刺痛, 修復, 方法, 秘訣, 皮膚科醫師, 醫生

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