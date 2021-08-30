宜蘭人早餐愛吃「滷肉飯配半熟蛋」　這10間罪惡度破表，半夜別看

圖、文／MENU美食誌

警告！！半夜勿看！滷得油亮亮的滷肉飯讓人看了口水直流！十間必吃滷肉飯，這縣市的人居然把滷肉飯當早餐啦！

TOP 10／西門麵店

台北市／萬華區

在西門町的道地台式滋味，蛋包滷肉飯必吃！吹彈可破的半熟蛋與滷肉飯的結合順口又好吃！滷肉是清爽的鹹香，肉汁的辣香風味讓滷肉飯吃起來不簡單！一旁附上辣蘿蔔乾，不吃辣可以提前告知店家！另外銷魂豬腳飯也很推薦！

▲西門麵店（圖／美食客巴巴提供）

TOP 9／阿德早午餐

宜蘭縣／五結鄉

到宜蘭五結鄉不能錯過的滷肉飯！從早上6點賣到下午2點，可說是宜蘭人的國民早午餐！將半熟蛋的蛋液拌著飯吃超讚，滷肉醬汁口味偏甜，膠質豐富口感較黏！油飯或是乾麵也很推薦！近期剛裝潢完畢，店面很美，現仍以外帶為主！

▲阿德早午餐（圖／美食客阿波提供）

TOP 8／大碗公當歸羊肉湯

新北市／板橋區

雖然是羊肉專賣店，滷肉飯可是必吃啊！板橋在地人也推薦！用糖、醬油、油蔥酥滷出的黑金滷肉飯，肉偏肥，甜而不膩、膠質滿滿！好吃到出了真空包，拌飯、配菜都適合！再來碗熱呼呼羊肉湯跟麻油麵線簡直太幸福！內用需要再等等喔！

▲大碗公當歸羊肉湯（圖／美食客Alu提供）

TOP 7／阿財牛肉湯

台南市／安平區

到台南吃牛肉湯，當然不能缺少這碗靈魂肉燥飯！入口即化的肥肉好吃不油膩，滷汁鹹度剛好！飯香軟Q，一碗只要20元超平價！店家現在還推出牛肉早上現宰、下午配送到家的服務！店面也有開放內用囉！

▲阿財牛肉湯（圖／美食客阿胖胖 吃貨人生提供）

TOP 6／王氏魚皮店

台南市／安平區

安平運河河景第一排，吃好吃的肉燥飯還能觀賞河景！一上桌便能看到油亮的肥肉，滷汁鹹甜很夠味！吃到一半搭配魚酥又是另一個層次，口感更豐富不膩口！魚湯跟魚肚也是來王氏魚皮店必點的！現在已經開放內用囉！

▲王氏魚皮店（圖／美食客耳東食卓提供）

TOP 5／天一香肉羹順

基隆市／仁愛區

基隆必吃滷肉飯！一碗20元滷肉飯，鋪滿了滷肉不手軟！米飯粒粒分明硬度適中，滷肉肥肉偏多，吃起來不會油膩！口味較重 還帶一點甜味，膠質也是很豐富！大食量可以點兩碗！再來碗肉羹湯，湯頭鮮甜肉塊多！

▲天一香肉羹順（圖／美食客wenwen吃美食～花蓮x新竹提供）

TOP 4／今大魯肉飯

新北市／三重區

三重最夯魯肉飯！滷肉切得工整四方，入口時用舌頭輕壓滷肉就會化開！平常不吃肥肉的人也絕對愛上！推薦加點一顆滷蛋搭配。扒菜排骨湯有客家福菜，使用蒸盅燉煮，保留所有食材的甘甜！現在可以內用囉！

▲今大魯肉飯（圖／美食客candy 吳提供）

TOP 3／黃記魯肉飯

台北市／中山區

在晴光市場飄香30年的魯肉飯，親民價格與古早口味贏得許多老饕的心！魯肉飯有淡淡中藥滷汁香，醬汁給的很夠！每粒白飯幾乎都能扒到滷汁！口味偏清淡，膠質多！必吃蹄膀肉，瘦肥肉都滷得非常軟嫩！魯白菜也是必吃！

▲黃記魯肉飯（圖／美食客阿土伯提供）

TOP 2／金峰魯肉飯

台北市／中正區、萬華區

在中正紀念堂站2號出口的必吃魯肉飯！魯肉飯有分大、中、小碗，魯肉香氣十足，肥瘦參半沒有過多的油質，適合不喜歡太油的族群！口味不會太鹹太甜，整體溫和順口！天冷必喝蛤蜊雞湯，膠質豐富湯頭濃郁！現已開放內用囉！

▲金峰魯肉飯（圖／美食客Ray Lee提供）

TOP 1／小王煮瓜

台北市／萬華區

華西街夜市內榮獲必比登推介的小吃店！魯肉飯上黑金色的魯肉鹹甜適中，膠質多到會牽絲！滷豆腐相當軟嫩入味，配菜可不能少了它！也可以試試香菇魯肉飯與焢肉飯！8/24~31店休，9/1就開放內用啦！

▲小王煮瓜（圖／美食客WillChen提供）

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