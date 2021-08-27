律師娘推薦四間團購美食！「蔥薑醬」超級下飯斜槓主婦必備

▲團購時代來臨（圖／飛高糕官網、律師娘悄悄說、日日良食粉絲專頁）

團購時代來臨，許多食品都推出了宅配服務，不僅造福了因工作忙碌而無法花太多時間下廚的職業婦女，也讓在疫情時代下無法方便在外用膳的我們多了其他選擇。但團購食品眾多，該如何找出健康又美味的好食物，才能不對身體造成負擔？

身為斜槓主婦的律師娘林靜如，不僅事業有多方位的發展，喜愛團購的她更經常在團購上找好食物，替家人的三餐增加新變化；律師娘特別分享，在找團購食品時會注意的細節，除了美味之外，「食品標示」與「合格檢驗」的部分也是很重要的一環，堅持有合格的認證標準，才能對家人和自己的健康負責，並推薦了 4 間團購食品，給同樣身為斜槓主婦的妳！

1.飛高糕

蘿蔔糕

▲飛高糕蘿蔔糕（圖／飛高糕官網）

有別於傳統早餐店的生硬口感，飛高糕的蘿蔔糕不加任何化學添加物，選用有機食材來製作蘿蔔糕，吃起來比一般市售的口感軟又綿，咬下去還能吃到蘿蔔絲的口感並感受到牽絲的感覺，是長輩及小孩都會喜歡的產品。律師娘大讚：「吃過一次飛高糕，我就開始長期團購，它已經成為我們家餐桌上的必備菜色。」

此外，她也另外分享平常料理的方式，除了用一般的煎法，製造出經典的「香脆口感」外，用氣炸鍋料理不僅能省時，更能創造出不同的香氣和口感層次，推薦大家可以試試看！

2.貓媽咪私房料理宅配

▲超下飯的蔥薑醬（圖／貓媽咪私房料理宅配）

由貓藥師母女共同經營，透過累積多年、擁有絕妙主婦手藝的貓媽咪準備各種我們熟悉的家常料理。品牌平常會拍攝影片分享製作過程，除了給予忙碌媽媽們更多食譜選擇外，也可從中看見商家對衛生的注重；而律師娘最推薦的菜則是「蔥薑醬」，超級下飯的口味可以拌麵、也可以拌飯，對於斜槓主婦來說可說是既省時又省力。

3.日日良食

▲日日良食（圖／日日良食粉絲專頁）

疫情後，少了外食的選擇，許多人都會開始挑選料理包。律師娘最推薦「日日良食」的料理包原因是，不同於一般大眾對料理包的認知，可能擔心料少或是食材口感不佳，但日日良食卻不會有這種感覺，不僅選材精良，肉質口感絕佳，連調味料的豐富層次，都能吃出品牌對食材的用心。

4.影子市集

▲影子市集（圖／影子市集粉絲專頁）

影子市集原是間火鍋店，但近期因疫情關係轉而開始轉戰製作料理包，律師娘分享，影子市集的特色是會將食材分開包裝放置，一包包的分裝配上簡易的廚藝教學說明，衛生又方便，準備起來也不會太費力。而這種「儀式感」的烹飪過程，更使主婦們在處理時可以感覺是自己真的有在「料理」，即使使用的是料理包也能感到十足的成就感。

疫情時代下的我們，外出用餐雖然不易，但也因為科技的進步，讓食品多了不同的銷售方式，也讓時常得煩惱家人三餐的主婦們多了更多選擇，因為宅配食品的興起，在職場上奔波的媽媽們，回家後終於也能輕鬆做菜了～

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