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「斷捨離」好難？快來學3招整理法　不用丟東西也能乾淨收納

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▲居家整理。（圖／女子學）

▲三個不斷捨離的整理方法（圖／Pinterest，下同）

居家空間狹小、各種生活所需物品太多，難免會面臨東西沒地方放、物品分散在各處的問題，不但要使用時不好找，也很容易一眼望去零零散散，影響生活品質與心情。想擁有整齊的空間，最好從物品放置的位置開始規劃，常聽見的「斷捨離」是收納規則中理性又有效率的方法之一，但是身為人類的我們難免會受情感影響，經常會因為念舊、捨不得而無法毫無顧忌的丟棄物品，那麼斷捨離收納法就會宣告失敗，如果你也總是無法狠下心丟棄物品，以下提供 3 個不斷捨離的整理方法，或許能有效解決日常收納困擾。

1.物品要放在合適的地方

▲居家整理。（圖／女子學）

通常居家空間看起來凌亂，是因為所有物品都毫無規劃的散落各處，放眼望去餐桌上放兩本書、書桌上有瓶瓶罐罐、電腦桌上又有幾份文件，不僅物品沒有在它該放的位置之外，擺放也毫無系統性，而會導致這樣的結果通常有幾種可能，也許是拿取不順手、不方便，那回到根本的問題就是「為什麼東西會放在不方便拿取的地方呢？」如果無法一開始就想到物品該放在哪裡，那麼從結果開始反推，或許就能找到適合的位置擺放，也就能避免家裡凌亂不堪。

2.規劃充足的收納系統

▲居家整理。（圖／女子學）

收納機能是家裡最基礎也最重要的規劃，尤其家裡人數多、物品多，收納就更顯重要，一旦物品散落在任何可看見的平面，整個家看起來就非常凌亂瑣碎，視覺空間也會更狹小。若能夠妥善運用收納櫃就可以有效避免以上問題，由於櫃子是立體設計，比起平面而言，收納空間大幅增加，此外，在整理時將物品按照種類、使用頻率，分門別類的擺在櫃子裡，除了可以讓物品更有系統性的整齊收納，只要櫃門、抽屜一闔上，便能將雜亂藏於無形。若家裡坪數不大、擺不下收納櫃也沒關係，畸零空間、牆面、梯下、臥榻下方或床下都可以善加利用。

3.物品整理的心態調整

▲居家整理。（圖／女子學）

在斷捨離的整理方法中，提倡的是狠下心來斷絕用不到、不常用的物品，然而在這種比較強迫的規定下，會使人在無形中抗拒「整理」這件事情，「一整理就要丟棄那些有感情的物品」、「這個沒用過幾次就要丟掉，好浪費！」，接著就會出現「那還是下次吧！」的心情，與其強迫自己反而導致不想動手，不如先抱持著單純整理的心態，將物品整整齊齊的擺放好，真的放不下時再決定是不是要捨棄，找回自己的決定權，整理就會變成一件輕鬆、沒有壓力的事情。

雖然現在很多人提倡減法生活、物品斷捨離，這可以是個選擇，但未必是適合每個人的生活模式，如果做不到也不需要勉強，整理本就應該是一件輕鬆且無壓力的事情，唯有選擇適合自己的生活樣貌，才不會有那麼多困難和抗拒。

延伸閱讀：

從大自然汲取靈感，化收納為櫥窗風景：《Moosy Life 目喜生活》創辦人 Karen，將美麗搬進家中

主婦們必學的廚房整理術：善用收納與邊角空間，妳也可以擁有夢想中的夢幻廚房

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 居家, 整理, 收納, 斷捨離

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