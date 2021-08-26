下半年必看4部「驚悚片」！泰韓《薩滿》最嚇人、恐怖大師溫子仁回歸

▲八、九月有許多令人感到不安的驚悚電影上映。（圖／《薩滿》劇照、《噤界II》劇照）

農曆七月到來，雖然 2021 年因為疫情影響，少了許多祭祀活動而導致鬼月氣氛薄弱，但今年八、九月仍是有許多令人感到不安的驚悚電影上映，不論是惡魔殺手的兇殘殺戮、神秘宗教的邪惡神靈，抑或是外型怪異的嗜血怪物，各種不同類型的恐怖電影，必然能夠滿足影迷渴望受到驚嚇的心。

1.《薩滿》：泰、韓兩國合力打造恐怖新境界，揭露神祕信仰

▲泰國驚悚片《薩滿》揭露神祕信仰（圖／《薩滿》劇照）

將於今年 8 月 27 日上映的泰國恐怖片《薩滿》，由曾執導泰國經典恐怖片《鬼影》的班莊比辛達拿剛擔綱導演，與曾獲青龍獎最佳導演的羅泓軫擔任本片監製。故事講述在相信萬物皆有靈魂的泰國村落，攝影團隊為拍攝巫覡遭到神靈附身的畫面，與世襲的薩滿巫覡家族共處三個月，卻意外記錄下許多科學難以解釋的恐怖現象。

泰國驚悚片向來喜將邪靈、鬼神結合神祕宗教儀式，這次更加結合荒僻山村的設定，使人在面對未知神靈的恐懼，更添孤立無援的無力感，在這漫長的三個月，鏡頭究竟捕捉到了什麼恐怖畫面？

2.《疾厄》：恐怖大師溫子仁新作，魔鬼「蓋博瑞」究竟為何？

▲恐怖大師溫子仁新作《疾厄》（圖／《疾厄》劇照）

以《奪魂鋸》發跡的華裔導演溫子仁，近年以《厲陰宅》、《陰兒房》系列紅遍全球，後跨足執導商業大片《玩命關頭7》、《水行俠》的他，終於再次以《疾厄》回歸恐怖片本行。劇情講述能夠看見謀殺案幻象的麥蒂森，在知道這些幻象都是真實發生過的情節後，對自己的能力感到徬徨與害怕，然而這一切的原因，似可歸咎於長年纏身在他身旁的邪靈「蓋博瑞」，迫使麥蒂森不得不去挖掘事物的真相。

從黑衣新娘、安娜貝爾到鬼修女，溫子仁總是能在執導的電影中，塑造出鮮明且讓人無法忘懷的恐怖角色，而在《疾厄》中的蓋博瑞究竟會有什麼出色的表現，無疑是本片最吸引人的亮點。

3.《噤界II》：延續前作詭寂風格，災難中的人性遠比怪物更為醜陋

▲《噤界II》（圖／《噤界II》劇照）

延續上集的劇情，在這必須保持寂靜才能躲避怪物的世界，伊芙琳一家人因為舊家的淪陷，使得他們必須撤離原處，但在向外冒險的過程中，發現了需要擔心的不僅是嗜血的外星怪物，更還有心懷不軌的倖存者們。猶如大部分的災難片，在災難中最為恐怖的不是災難本身，而是因其而扭曲的人性，由艾蜜莉布朗主演的伊芙琳，在失去丈夫之後的她，要如何攜著孩子們，安全地生活在這殘酷的世界？

電影保留了前作詭異、寂靜的風格，片中過於安靜的片段總是擔憂著隨時冒出的危險，再加上人類的居心叵測，《噤界II》必然會再次帶給觀眾極大的不安與恐懼。

4.《糖果人》：喬登皮爾監製新作，重現都市傳說的黑暗恐懼

▲喬登皮爾監製新作（圖／《糖果人》劇照）

以《逃出絕命鎮》、《我們》嚇壞千萬影迷的新銳導演喬登皮爾，在新片《糖果人》中擔任編劇、監製，。相傳只要對著鏡子說出五次糖果人的名字，便能召喚這位邪惡殺手，而陷入事業危機的藝術家安東尼，為了挽回自己的事業，決定從糖果人悲慘且可怕的真實故事中，透過召喚他尋求創作靈感，因此使他陷入更大的麻煩。

本片作為 1982 年恐怖片《腥風怒吼》的重啟，讓手拿鉤子的邪惡殺手重回大銀幕，《糖果人》鏡前念名字召喚的情節，猶如經典都市傳說 Bloody Mary 召喚模式，敲響了每個人內心深處對於鄉野傳說的恐懼。

延伸閱讀：

說到底，人最渴望的仍是愛。從《誰是被害者》談人生價值：要平凡的活著，還是離開後的光榮？



我們都期望被理解 ──《誰是被害者》：我就站在這裡，為你點燃黑暗裡的那盞燭光



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