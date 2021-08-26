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AP黑豹錶價翻倍登佳士得網拍　千萬元起標

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▲▼ AP登佳士得 。（圖／公關照）

▲AP皇家橡樹概念黑豹飛行陀飛輪腕錶登上佳士得拍賣，估價約10,750,000元起。（圖／佳士得提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶AP（AUDEMARS PIGUET，愛彼）今年與漫威MARVEL合作的黑豹主題Royal Oak Concept飛行陀飛輪錶，話題性十足，近日更被國際拍賣會佳士得選為領銜拍品，登上即日起至9月7日線上舉辦的「名錶網上拍賣：黑豹傳奇」，估價比AP官方報價約480萬元（157,500瑞士法郎）翻倍，預估約10,750,000元起，最終成交價令錶迷好奇。

▲▼ AP登佳士得 。（圖／公關照）

▲佳士得端出AP皇家橡樹系列型號 5402ST A Series腕錶，估價約1,430,000元起。

AP限量250只的Royal Oak Concept飛行陀飛輪黑豹錶的面盤中央，以CNC技術並經由雕刻師和上色工匠合力打造生動的黑豹形體，搭配鈦金屬橋板和鮮亮的紫色，一推出引起正反兩極的討論，佳士得選擇此話題款作為領銜拍品，成功吸引目光；同場線上拍賣還端出催生皇家橡樹系列設計師Gérald Genta兩款代表作，包括AP「熱帶棕色」面盤的皇家橡樹系列型號 5402ST A Series腕錶，以及具跳時與逆跳分指示的Gérald Genta 三問錶。

▲▼ AP登佳士得 。（圖／公關照）

▲Gérald Genta跳時及逆跳分針三問報時腕錶，估價約1,430,000元起。

錶王PP（Patek Philippe）今年也有新錶登上拍賣會並創下驚人紀錄，4月推出的Nautilus金鷹系列5711/1A橄欖綠面的三針日期錶，7月在Antiquorum摩納哥拍賣會上，竟以32萬歐元（約1056萬元台幣）落槌，含佣金高達41萬6000歐元（約1372萬元台幣），比起PP定價101萬8000元元足足飆高13倍，讓錶迷直呼瘋狂。

▲▼ AP登佳士得 。（圖／公關照）

▲PP Nautilus金鷹系列5711/1A橄欖綠面的三針日期錶，在7月Antiquorum的拍賣會飆出含佣金高達1372萬元的天價。（圖／Antiquorum提供）

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關鍵字：

AP, Audemars Piguet, 愛彼, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, 佳士得

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