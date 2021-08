派瑞絲《千金私廚》超狂「名媛金句」盤點：切洋蔥請戴墨鏡，以免眼睛曬傷

編輯 / Jhen 圖 / 翻攝IG@parishilton

身價高達80多億元、美國「名媛始祖」派瑞絲希爾頓(Paris Hilton)只要出現在螢幕前就能製造滿滿話題,近日她帶著Netflix實境秀《芭莉絲希爾頓:千金私廚Cooking With Paris》回歸,螢幕前ㄎㄧㄤ到不行,甚至認不出夾子、果汁機,找不到抽油煙機按鈕,節目中傻白甜模樣簡直讓人哭笑不得。

自稱熱愛做菜的派瑞絲,每集都穿著絕美高訂禮服逛超市、進廚房,心愛的名牌包、浮誇手套不能少,完全把廚房當成時裝秀在走,就連鍋鏟也鑲滿了華麗鑽石,料理快失敗時,只要狂灑糖跟食用亮片,反正好不好吃不重要,只要「美」就對了!

她更在節目中自創單字「炫活」(Sliving),由“slaying” and “killing it” while “living your best life”(超炫加上完美生活)縮寫而來,還立馬註冊商標,以下就盤點派瑞絲在《千金私廚》中又廢又好笑的超狂「名媛金句」,不看會後悔。

「I used to think shopping was my cardio, but now cooking is my cardio.」

我以前覺得逛街就是有氧運動,現在做菜變成有氧運動了。

「Good thing I'm serving up some mean margarita, to give me so culinary courage.」

幸虧我有準備超厲害的瑪格麗特,讓我下廚的時候多了一些勇氣。

「Wear designer glasses when cutting onions so your eyes don't burn, plus it makes you look hot!」

切洋蔥請戴上墨鏡,以免眼睛曬傷,而且兼具性感魅力!

「I wish this [cheese] was already shredded, but whatever. Life could be worse.」

我以為這些起司已經是撕好的了,但好吧。反正人生更糟的事還多著!

「It's better to be hard to get and be like a Chanel purse.」

女人最好要很難到手,像是香奈兒的包包。

「Who the hell invented like, stuffing a turkey's ass? That guy must've been a pervert.」

到底誰發明往火雞的屁股裡塞食物的?那傢伙一定是大變態。

