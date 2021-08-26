臉上「無光」超顯老！最新「光澤解救對策」，重返亮度美肌

▲抗老不只是美白，提升臉部光澤氣色才是關鍵。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

根據研究調查，女性最渴望擁有平滑膚質、均勻膚色，以及略帶紅潤光澤的好氣色，但隨著歲月流逝，肌膚不僅變得暗沉，連光澤也會跟著流失。Sisley和KOSE不約而同提出「光澤解救對策」，讓肌膚呈現漂亮透明光。

▲Sisley 抗皺活膚御緻粉燦極光精華，30ml，15,000元。

針對失去粉嫩光澤、黯淡無光的肌膚，提供全方位的解答，精準瞄準問題源頭，透過三大完美機制，直接改善肌膚光澤流失問題，激升肌膚的粉嫩光澤指數，重返年輕肌膚。

搭配專屬居家按摩手法，幫助啟動循環力，首先先從臉部中心向外塗抹精華，接著使用指關節在臉部和頸部進行按摩，刺激血液微循環，接著以拇指和食指在臉上和脖子輕輕捏點，活絡提亮肌膚。

▲KOSE 無限肌緻 植淬整肌精華油，40ml，1,450元。

KOSE提出夏季因為環境溫差大，加上皮脂分泌旺盛，肌膚角質層容易排列不平整，因此產生乾荒、暗沉和肌膚無光澤狀況。全新的無限肌緻植淬整肌精華油，就是為了調整肌膚油水平衡而生，內含高保濕日本川芎根水和24種草本油，待油水兩劑型混合後，即能幫助浸透角質層，搭配按摩能加速吸收。

