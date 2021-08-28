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多功能電烤盤999元！中秋烤肉一盤搞定　無煙、瀝油、超好洗

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文／C編

中秋節即將到來，準備好要烤肉了嗎？避免外出人潮聚集，可以在家裡輕鬆烤，「Her和她」推出KINYO五段火力多功能電烤盤、IRIS 14L氣炸烤箱，兩款「中秋前哨戰，聚餐利器」，都可以滿足烤肉的樂趣、享受到美味的食材。

▼▼點圖搶好康▼▼

▲KINYO,IRIS,中秋,烤肉,Her和她。（圖／Her和她）

▲KINYO 五段火力多功能電烤盤BP-30原價1280元、特價999元，IRIS 14L氣炸烤箱 FVX-D14A原價3999元、特價3599元，點我購買

長形的KINYO五段火力多功能電烤盤，劃分為3區，適合烤不同的食物，平板區搭配玻璃上蓋，料理方式更多元，可以烤難、烤海鮮、玉米、花椰菜、做玉子燒等等，油切溝槽區適合容易出油的肉類，讓多餘的油脂流入溝槽，享用烤肉更健康。另外還有網格區，適合料理大份量食材，像是鐵板麵、煎蛋、串燒等等。

烤肉最怕分批烤、等太久，有些食物已經涼掉了、有些食物還生的待烹調，因此大面積的烤盤很實用，可以一次料理大量食物，並有5段火力可以調整，享受美味不用等，而且無煙、好清洗，相當方便。

▲Her烤肉。（圖／Pexels）

▲美味的烤肉讓人食指大動。（圖／Pexels）

一台抵四台的氣炸烤箱，可以當作烤箱、烤土司機、氣炸鍋、果乾機，上下都有加熱管，加上風扇吹送，讓氣炸烤箱內部均勻受熱，才可以製作出好吃的料理，不但可以烤雞、烤土司、烤玉米等也完全沒問題，而且不用擔心有煙味。

另外，因為是氣炸烤箱，所以炸物也難不倒，像是天婦羅、炸雞、炸地瓜等等，而且可以達到減油12%，少了油炸的高熱量、留下讓人垂涎三尺的美味，14L的容量，夠全家大小吃飽喝足。

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▲KINYO,IRIS,中秋,烤肉,Her和她。（圖／Her和她）

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關鍵字：

KINYO, IRIS, 中秋, 烤肉, Her和她, Her

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