佳德鳳梨酥兩盒特價398元！金賞獎第一、中秋必吃的台北名產

文／C編

佳德鳳梨酥是知名伴手禮，每到中秋節，店外更會出現長長人龍等著購買，今年礙於疫情，許多人不想到現場群聚，那就上網訂購吧！「Her和她」推出「佳德鳳梨酥禮盒」，分為6入、12入兩種包裝，有兩盒、6盒、10盒一起買等不同選擇，一次買越多越划算，平均一個僅約30元，不管是送人還是自己吃，都非常應景。

▲佳德鳳梨酥6入X2盒，原價499元、特價398元；12入X2盒，原價1029元、特價780元。點我購買。



位於捷運南京三民站的佳德糕餅店，由於曾在兩屆「鳳梨酥文化節」得獎，因而聲名大噪，從此「佳德」等於「鳳梨酥」，每年中秋節期間更是大排長龍，其實店內不僅有經典的原味鳳梨酥，還有綠豆椪、廣式月餅、太陽餅、老婆餅等等。

即便販售各種糕餅，但最經典、必吃的還是原味鳳梨酥，皮薄餡多、鬆香、不黏牙，夾藏著口感細緻的鳳梨美味，很多人品嚐過後的心得，就是一口咬下入口即化，滿滿的鳳梨香味充滿嘴間，讓人吃過還想再吃。

但是今年受到疫情影響，很多人怕排隊造成群聚，因此線上購入成為很好的選擇，不但可以直送到府，避免人擠人，還可以一次多訂幾盒，送給親朋好友，只要線上下單就能夠輕鬆滿足需求，非常方便又實惠。

▲6入X2盒，原價499元、特價398元；12入X2盒，原價1029元、特價780元。點我購買。



「Her和她」推出「佳德鳳梨酥禮盒」，分為6入X2盒，原價499元、特價398元，還有12入X2盒，原價1029元、特價780元，6盒（12入/盒）特價2280元、10盒（12入/盒）特價3600元，平均一顆30元起，一次多買幾盒都很划算，畢竟是曾經拿下鳳梨酥文化節金賞獎第一名的名店，中秋佳節一定要吃到！