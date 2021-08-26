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風靡美容圈的「洗髮餅」魅力在哪？洗完髮超蓬鬆、旅行攜帶好方便

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

近年很多品牌紛紛推出洗髮餅、洗髮皂之類的產品，從最早在台灣只有LUSH推出，在當時受到很多人歡迎，後來隨著品牌的退出，這項單品也逐漸顯為人知，直到最近開始又有許多品牌陸續推出，到底魅力在哪裡？

▲洗髮餅,洗髮皂,洗髮,頭髮,davines,xiix,歐舒丹。（圖／品牌提供）

1.洗完的潔淨感

比起很多洗髮精有矽靈、防腐劑等各種化學添加物，洗髮餅的成分相對簡單許多，而且洗完之後髮根的潔淨感、蓬鬆感讓人洗完不會有「好像還油油」的感覺，因此受到很多人歡迎，洗完頭皮會呼吸，是很多人給予它的評價。

2.天然的芳香劑

因為是類似肥皂的塊狀設計，因此放在浴室裡面味道會散發得整間浴室都是，就像是天然的芳香劑一樣，放著就有好聞的香味，完全不需要再另外搭配芳香劑，就可以去除浴室的潮濕、排泄物的味道非常好用又方便。

3.攜帶方便

比起瓶裝的洗髮乳，塊狀的洗髮餅只要乾了丟進盒子，就可以輕鬆攜帶，完全不用擔心破掉、流出來，是外出旅行的好夥伴，尤其是經常需要出國的人，洗髮餅輕巧不佔空間的特性，更是人人都應該擁有一顆。

4.環境保育

不像是洗髮精使用瓶瓶罐罐的塑膠，洗髮餅多是採用紙類包裝，為了永續經營，很多品牌甚至會換成再生紙製造，或是可以回收的材質，避免對地球環境造成影響。

5.減少碳排放量

很多洗髮精在運送的過程中，因為液體的設計需要很多包材去避免它碰撞破裂，比起洗髮餅會增加更多碳排放量，而且根據研究發現，100g的洗髮餅可以洗30-40次，約等於一瓶300ml的洗髮精，但運送過程可以大量堆疊，也比較不需擔心破裂問題，至少可以減少65%的碳排放量。

【推薦單品】

Davines 洗髮餅系列

▲洗髮餅,洗髮皂,洗髮,頭髮,davines,xiix,歐舒丹。（圖／品牌提供）

1993年創立的義大利專業美髮沙龍品牌，具備獨立護髮研究室，嚴選天然植萃成分，只生產對環境負責的頭髮洗護產品，以零碳概念為目標，並實施造林計畫，2016年獲得B型企業認證，致力於提升供應商、員工、客戶與社會更健康的環境與永續價值。

其洗髮餅系列更是實施永續概念價值的單品之一，擁有天然療癒的自然香味，同時可以選擇油性髮質、乾燥髮質、中性髮質等等不同髮質適合的香氣與功效，使用起來潔淨感很優，還能做到環保愛地球。

XiiX 玫瑰洗髮餅

▲洗髮餅,洗髮皂,洗髮,頭髮,davines,xiix,歐舒丹。（圖／品牌提供）

來自台灣的XiiX在8月推出玫瑰洗髮餅，擁有前中後味的香水般的香調，讓人用過就難以忘記它的香味，特別添加玫瑰精萃、金盞花精萃、日本氨基酸潔淨成分、蓖麻油等成分，可以幫助髮絲潔淨同時達到柔順效果。

歐舒丹 草本精華油洗髮皂

▲洗髮餅,洗髮皂,洗髮,頭髮,davines,xiix,歐舒丹。（圖／品牌提供）

歐舒丹這次推出兩款洗髮餅，包括適合染燙髮的草本修護洗髮皂、適合油性頭皮的草本潔淨洗髮皂，兩款都一定要擁有，可以交換著洗，幫助夏天去除頭皮油脂。

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關鍵字：

洗髮餅, 洗髮皂, 洗髮, 頭髮, davines, xiix, 歐舒丹

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