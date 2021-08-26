別求贏！伊能靜分享「與另一半正向溝通」7秘訣　網狂讚：太有道理

▲伊能靜不僅保養得宜，對許多事情的精闢見解也獲得網友大讚。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝伊能靜微博、小紅書

女星伊能靜不僅駐顏有術，凍齡好狀態常被網友敲碗保養秘訣，她也時常在網上發表自己對生活、親子和感情方面的看法，溫柔有條理的觀點獲得不少網友認同分享。近日她就表示常收到粉絲抱怨男友、另一半不懂自己、不在乎自己，讓她有感而發分享了與另一半「正向溝通」的7個秘訣，精闢又詳細的見解讓網友狂讚：「句句說到心門上」、「講得太有道理」、「她的情商真的特別高！」

首先她表示，在衝突的時候，結果好壞取決於爭執時雙方事情緒導向還是理解導向。不管多相愛，兩個人都是完全的個體，文化背景、家庭成長環境、教育到金錢價值觀或許都不一樣，不理性的對話，只會讓直線條的男性感覺你在嫌棄他，他的感情就會削弱、退縮，所以正向的溝通是非常重要的！

1.情緒發洩完再溝通



她建議可以將所有憤怒寫下來，寫完後能幫助平復心情，通常第一遍發洩都是情緒的最高點，所以一定要找到合適的發洩方式，等情緒發洩完後再去冷靜溝通。

2.嘗試尋找對方的語言



「男人多數是直來直往的，你想要一個包，就直接跟對方說要一個包，並貼心的說在哪裡能買到。」她也提醒，你想要他為你做的事，切記一定不要超過對方的能力範圍，「男人更有生存危機，要他把所有賺來的錢滿足你被愛，對他來說是不切實際的。」

3.不要跑題



有些女生喜歡旁敲側擊，原本想要對方送自己一個東西，結果扯到另一半對自己不夠好，再扯到自己付出了多少、說彼此沒有未來….等，自己都不知道自己要什麼的人，只會讓彼此相處更累。明確的訴求，在任何關係裡都是非常好的溝通模式。

4.不要沈溺於自己的感受



既然是兩個人的溝通，不要無限放大自己的情緒。如果陷入了自艾自憐的情緒裡，她建議最好先暫停一下，先做幾個深呼吸，喝一杯溫熱的紅糖水，轉移一下自己的注意力。

5.不要求贏



在男性思維裡，吵架就是要贏，但對多數女生而言卻只是渴望被聆聽，為了求贏、解氣，可能會口不擇言，不知不覺中把傷害對方變成了目的。都說吵架沒好話，既然不是好話，就少說一點，否則溝通就會變成了攻擊。

6.給對方時間



爭吵的時候大部分人都喜歡爭搶話語權，雙方都想一吐為快，但她建議，在表達之後可以說「如果我感覺錯誤，你可以讓我了解」，給對方時間好好表達，在對方說話的過程中不要打斷。你想要別人聆聽你，你也要有耐心聆聽對方，感情是相對的，千萬不要變成拼命所求的那一方。

7.結束就是結束了



無論溝通的結果是不是你想要的，對話結束後就是結束了，不要再有意無意的刺痛對方或話中有話。第一次溝通沒有解決，可以等消化後再做第二次。

人是變動的，激情過後面對的生活瑣碎，才是考驗愛的開始，絕不要把埋怨帶到兩人相處的每一刻裡，像個怨婦抱怨不停，這樣很可能會真的會怨婦。

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