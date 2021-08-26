金秀賢被打一巴掌？帥臉賣萌狂吸124萬人按讚　其實偷偷在炫錶

文／Squid

金秀賢在戲劇演出表現亮眼，在演出《雖然是精神病但沒關係》之後，就沒有接其他戲劇，最近他也在個人IG分享生活照，只見他一手托著自己的臉頰，假裝很可愛的樣子，偷偷炫錶，狂吸124.2萬人按讚，可見人氣超高。

▲金秀賢偷偷炫錶。（圖／soohyun_k216 IG）



擁有1146萬人追蹤的金秀賢不僅演技好，還常常在個人IG上面賣萌，最近他就上傳了兩張生活照，一張抱著胸看起來好像很冷的樣子，一張則是托著腮，好像剛剛被打一巴掌一樣，超可愛的兩張照片，一上傳立刻吸引許多粉絲按讚收藏。

其實這兩張照片背後的含義，都是金秀賢默默地在炫錶，剛接下MIDO手錶亞洲區代言的他，立刻把代言的錶戴出來秀一秀，會這樣說，是因為可以發現他之前的照片，幾乎很少有戴錶出現，可見這次拿下代言是真的很高興，才會把珍愛的單品拿出來炫一下。

▲金秀賢裝可愛模樣相當萌。（圖／soohyun_k216 IG）



這支單品是OCEAN STAR海洋之星深潛600米腕錶，為一款卓越的潛水腕錶，搭載通過瑞士天文台（COSC）認證80小時矽游絲機芯，動力儲存長達80小時的卓越性能，矽游絲材質提供腕錶卓越精準度與抗震性能。

位於9點鐘位置的還有自動排氦功能，在減壓過程中提供更高的安全性，防水深度高達600米，陶瓷表圈上的數字採用 Super-LumiNova GradeX®白色夜光塗層，確保於海底或夜間能清晰讀取時間。

►網友都在瘋「倒序洗頭法」 洗完頭不油、髮絲還超柔順

►太妍緊緻肌膚挑戰大7歲宋慧喬 仍然尬不贏「始祖代言人」的地位

►比渣男還可怕的3種男人！老實男最擅長冷戰 但親友都覺得他好