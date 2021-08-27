重返辦公室這樣穿！UNIQLO秋冬必敗單品搶先看　HEATECH寢具太燒

記者王則絲／台北報導

隨著台灣疫情逐步趨緩，許多上班族民眾都開始重返辦公室工作了，居家了這麼久，對於上班穿搭是否感覺有些陌生，又覺得沒衣服穿了？馬上來到夏秋換季之際，也是時候該為自己添些當季新裝。UNIQLO今年秋冬便以疫後新生活為靈感，打造「鄰里生活圈」主題，推出眾多舒適有型的新單品，重返辦公室就決定這樣穿！

▲嫘縈上衣。（圖／品牌提供）

近日「秋老虎」發威中，不過晚上已能感到些許涼意，UNIQLO率先上架了秋冬系列，正好替近期從WFH重返辦公室的人們，增添了許多穿搭選擇。疫情下的生活方式模糊工作與居家的場域，人們對於服裝的需求也改變了，像是嫘縈這種易清洗又不易皺的面料，就能既舒適又體面，UNIQLO的嫘縈上衣便成為許多粉絲的基本款上衣首選，秋冬時室內、室外皆適合的輕羽絨系列單品，也全新升級後再度登場。

▲特級極輕羽絨輕薄型背心。（圖／品牌提供）

疫情趨緩後終於能開始走向戶外了，在接下來的秋冬季節裡，戶外穿搭必備的絕對是UNIQLO的明星HEATECH系列，今年還新推出刷毛款式系列，穿著感更柔軟親膚。

▲HEATTECH彈性刷毛圓領T恤。（圖／品牌提供）

除了夏天的AIRism、冬天的HEATECH，UNIQLO獨有技術還包括3D針織科技織法，素雅的針織衫系列，男、女生都必入手，將成為上班穿搭中不可或缺的單品，另外，本季還推出了質感配件系列，包括實用的仿皮托特包、鞋款、皮帶⋯⋯CP值非常高。

▲3D織法柔軟圓領針織衫、仿皮船型托特包。（圖／品牌提供）

UNIQLO本季還推出了HEATECH寢具系列，將毛毯、被單全新升級，還帶來了更多尺寸選擇，觸感變得更加療癒，在冷冷的冬天來臨前，必須提早準備一套才行。

▲HEATTECH刷毛毯（雙人加大）。（圖／品牌提供）

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