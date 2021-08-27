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幼童沒疫苗可打怎辦？專家教「10大防疫關鍵」要做好

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▲▼ 幼童沒疫苗，專家教10大防疫關鍵。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲營養師建議做好10件事，更能保護家中孩童遠離疫情威脅。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

隨著近日本土疫情狀況漸緩、新冠疫苗陸續開打，讓不少人稍微平撫了焦慮心情，但目前小朋友沒有適合的疫苗可打，依舊是許多父母最擔心的事情，該怎麼做才能幫孩子做好防疫？知名營養師高敏敏就列出了兒童10大防疫重點，提醒防疫要確實，更能保護家中幼小孩童。

＃注意營養均衡
營養均衡很重要，盡量避免加工食品與零食，容易養成發炎體質，也會增加身體氧化壓力。

▲▼ 幼童沒疫苗，專家教10大防疫關鍵。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃曬太陽增加保護力

＃每日盡可能活動身體＋運動

＃保持居家通風與整潔

▲▼ 幼童沒疫苗，專家教10大防疫關鍵。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃充分補充水分
水份補充要足夠，幫助促進身體代謝。

＃餐具獨立不共用

＃時刻注意手部清潔
注意別讓孩子吃手、用手抓食物。

＃定期消毒孩子的玩具、物品

▲▼ 幼童沒疫苗，專家教10大防疫關鍵。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃確保睡眠充足、品質佳
盡量少熬夜，會影響褪黑激素合成，降低細胞修復能力。

＃外出回家後馬上換衣服
大人回家後要馬上換掉外出服，保持清潔再和孩子接觸。

▲▼ 幼童沒疫苗，專家教10大防疫關鍵。（圖／翻攝unsplash、pexels）

除了以上10個生活習慣要注意，高敏敏也建議多注意孩子的營養均衡，像是多吃各式蔬果、補充維生素、礦物質、植化素等，幫助身體抗發炎，也可以給孩子多攝取優格、優酪乳等益生菌，維持腸道菌相並提升防護力。

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關鍵字：

新冠肺炎, COVID-19, 兒童, 幼兒, 防疫, 建議, 秘訣, 關鍵, 重點, 疫苗, 營養師, 高敏敏

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