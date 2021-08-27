木村拓哉「瀏海扎眼」登封網呼：帥慘　男人戴珍珠才是真時尚！

記者王則絲／台北報導

日本巨星木村拓哉近日登上大陸《Madame Figaro Homme》雜誌最新一期封面，由知名攝影師蜷川實花操刀拍攝，時尚大片成果出爐，木村拓哉將頭髮梳成長度扎眼的長瀏海，微皺眉的眼神從髮絲間透出，讓粉絲全被電翻直呼：「帥慘」造型中他還佩戴了醒目的珍珠項鍊，效果大獲好評，連毒舌網友們都紛紛盛讚：「最時尚的男人！」

木村拓哉今年已48歲，兩位女兒木村心美與木村光希也都出道了，他卻依然站在娛樂圈的頂峰，無人能超越。近日木村拓哉受邀擔任大陸雜誌《Madame Figaro Homme》封面人物，執行跨海拍攝計畫，由蜷川實花掌鏡，一口氣演繹多套造型，其中封面上的鮮紅襯衫來自GUCCI，和早先金曲獎上歌手黃宣的服裝為同一件，不過木村拓哉搭上亮白的珍珠項鍊，顯得更加嫵媚，什麼都沒露，卻很性感。

另一套造型中木村拓哉同樣「瀏海扎眼」，換上BOTTEGA VENETA的西裝，再度內搭搶眼珍珠項鍊，為MIKIMOTO 與COMME des GARCONS的聯名款式，一手抓住衣領，堅定的神情簡直帥出新高度，粉絲們狂讚：「帥慘」、「又媚又帥氣」、「男人戴珍珠才是真時尚」、「完全不會老，秒殺一大群小鮮肉。」

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