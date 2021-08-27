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營養師曝挑選麵包「不發胖3原則」，熱量排行榜一次看！

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▲▼營養師曝「挑選麵包3原則」。（圖／Unsplash）

▲聰明挑選麵包才能安心不發胖。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

不少人會把選擇麵包當作早餐，營養師高敏敏表示，店家為了增加口感，會加入油、鹽、精緻糖讓麵包更鬆軟，究竟要怎麼吃才健康不發胖，必須「量力而為」，並且要懂得挑口味，常見麵包熱量表一次看！

營養師高敏敏提到，麵包不是不能吃，但必須懂得挑選，像是肉鬆麵包熱量高，因為不僅有肉鬆，還有滿滿的沙拉醬，美味的可頌的層層酥皮是大量奶油製作出來的，紅豆麵包為了維持香甜口感、拉長保存期限，糖量通常都較高。

▲▼營養師曝「挑選麵包3原則」。（圖／Unsplash）

高敏敏建議挑選麵包可依循以下3原則，原味、餡料少、同樣麵包添加雜糧的為佳，膳食纖維比較豐富。搭配鮮乳、優酪乳、豆漿一起享用，更能獲取更全面的營養。

想要吃麵包不發胖，必須量力而為，例如正餐都吃得均衡不油膩，下午吃個麵包，晚上少吃飯、多吃菜這樣是可以的，但若是早上吃麵包、下午也吃，一天吃太多麵包，甚至把它當成正餐，那麼熱量肯定超標。

▲▼營養師曝「挑選麵包3原則」。（圖／Unsplash）

麵包含大量碳水化合物，過度食用不只會變胖，也會變得更沒精神，她也分享自己小時候最愛吃奶酥麵包，但自從知道一個熱量超過500大卡之後，就不太敢買了，她也貼心附上麵包熱量表，讓大家在挑選時可以評估一下，才能吃得安心又健康。

▲▼營養師曝「挑選麵包3原則」。（圖／翻攝自營養師高敏敏FB）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

►日本模特兒激推「6大美肌食物」，納豆、雜糧麵包都入榜

關鍵字：

營養師高敏敏, 麵包熱量表

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