想瘦先減糖！營養師教「簡單減糖9秘訣」：咖啡種類也要小心

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記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

對許多減肥人士來說，最大的困難就是抵抗美食的誘惑，尤其當中最容易被忽略、最難控制的往往就是「糖」，知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）提醒，精製糖會影響體重控制，想成功瘦身就別忘了「減糖」！他也特別分享了9招簡單的減糖秘訣，想減肥又愛吃甜食的人快來學習。

蕭瑋霖指出，依照WHO建議，每日游離糖攝取的量要低於總熱量的10%，而能夠低於5%會更好，若以女性每日平均熱量攝取2000大卡來計算，5%～10％約就是25g～50g的糖，尤其25g其實算是很容易就超過的目標，因此平日飲食上更要盡量控制。

1.確認營養標示



基本上包裝食物上都會飆有營養標示，透過營養標示就可以明確的知道，食物中的糖含量是多少，建議挑選糖含量低於5g/100g的才吃。

2.控制甜食攝取次數



每週盡量只吃2次甜食，減少精製糖的攝取。

3.盡量少加調味醬料



大部分沾醬熱量、糖分都高，盡量少使用。

4.以水代替含糖飲料



許多人平時愛喝飲料，但是許多飲料添加的糖分都不低，不知不覺就會喝下許多糖和熱量，盡量喝水取代含糖飲料，避免攝入過多精緻糖。

5酸性食材醬料要注意



酸度較高的食材或醬料，為了中和酸度、更好入口，通常會加很多糖調味。

6.咖啡改喝美式或拿鐵



飲料咖啡通常含糖量不低，想喝咖啡建議改喝拿鐵或美式咖啡，避免攝取過多糖份。

7.天然蔬果最好



嘴饞想吃點下午茶或點心時，可選擇水果來吃，對身體健康也有益。

8.不喝果汁



市售果汁或瓶裝果汁通常會額外加糖。

9.飲料一週只喝一次



如果真的很想喝飲料，蕭瑋霖建議一周喝一次飲料就好，減少精製糖的攝取，另外，建議選擇低於半糖的甜度，也盡量少加料，因為加料＝加糖＝加熱量。

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