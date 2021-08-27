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亮・珠寶／金魚墜子相吸玩親親　可以玩的設計太有趣

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▲▼ Qeelin,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Qeelin手環上Qin Qin系列兩隻金魚吊墜互相吸引。（圖／Qeelin提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

佩戴珠寶不只講求裝飾性，帶有遊戲味道的設計更加討喜，華人珠寶品牌Qeelin擅長將中華文化美好寓意融入設計之中，旗下Qin Qin系列將諧音中既有代表美好姻緣的「金玉良緣」、又帶有「金玉滿堂」與「年年有餘」之意的金魚，打造生動的金魚造型珠寶，當中吊墜與耳環更令人驚喜，當兩隻金魚墜靠近時，竟會玩「親親」！

▲▼ Qeelin,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Qeelin Qin Qin系列有單隻金魚鑽戒，項鍊則串上口含磁石設計的金魚吊墜。

Qin Qin系列之名，其實正代表「親親」，Qeelin於是以接吻魚為藍本，傳達甜蜜浪漫意象，特別在鑲嵌寶石的金魚墜或耳環的魚口中，設置小型磁石，當遇見命定的伴侶時，兩隻金魚就會互相吸引親吻，靈巧的金魚尾巴還可以搖曳擺動，當然也可能兩隻魚相斥，像極了愛情的模樣。

▲▼ Qeelin,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Qeelin Qin Qin 18K玫瑰金鑽石及綠松石吊墜，105,000元。

Qeelin充滿幽默感的親親小魚吊墜，由18K玫瑰金吊墜精心打造而成，鑲嵌鑽石外，圓滾滾的魚身以黑瑪瑙、白瑪瑙、紅瑪瑙以及綠松石等寶石呈現，更顯活潑可愛；同系列另有單隻金魚造型的戒指、項鍊、或成雙金魚手環等設計。

▲▼ Qeelin,Boucheron 。（圖／公關照）

 

▲Qeelin_Petite Qin Qin 18K玫瑰金鑽石、紅寶石及紅瑪瑙手鍊，61,500元。

不僅造型可愛的珠寶吸睛，能自由穿搭的作品也能帶來佩戴樂趣，法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）發想自音源線的Jack系列，具備如電線插孔原理的秘密卡榫，各種長短手鍊或項鍊皆可相互串，甚至可做為時髦腰鍊，開啟無限可能性。

▲▼ Qeelin,Boucheron 。（圖／公關照）

 

▲Boucheron Jack系列長鍊有如電線插孔原理的秘密卡榫，可串成腰鍊佩戴。（圖／Boucheron提供，以下同）

▲▼ Qeelin,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron Jack系列長鍊亦可繞成多圈作為手環。

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關鍵字：

亮珠寶, Qeelin, Boucheron

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