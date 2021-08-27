蠟筆小新保護你的AirPods！穿上黃色雨衣超Q萌　帽子打開就能拿耳機

編輯／Emily 圖／翻攝自10x10.co.kr、bandai.co.jp

《蠟筆小新》主角野原新之助常擺出逗趣表情，或做出失控舉動，被做成周邊商品都讓人直呼太可愛！韓國最近有一款「蠟筆小新AirPods保護套」很紅，小新換下經典的紅上衣、黃短褲，改穿上黃色雨衣搭配綠色雨鞋，他雙眼圓睜、嘴張開成O型的模樣萌度破表，趕快用它來保護你的AirPods。

很多人喜歡用立體的卡通人物造型殼，裝在AirPods外面保護力夠強之外，如小公仔一般的造型更是賞心悅目，想換新殼的話，「蠟筆小新AirPods保護套」就是你的好選擇。小新經常以頑皮模樣示人，露出搞笑的表情和動作，但這款保護套完全是呆萌風，眼睛、嘴巴張得圓圓的，站姿也非常乖巧，穿上超Q的黃色雨衣、綠色雨鞋，直接讓粉絲們融化。

「蠟筆小新AirPods保護套」裝上去，可以雙腳站立在桌面上，讓你直接得到一隻黃色雨衣的小新公仔，上班憂鬱時看到它，會讓心情瞬間變好。要取出耳機就從小新戴著雨帽的頭部打開，馬上能輕鬆拿出來。除了造型可愛，保護殼是厚的TPU軟殼材質，掉到地上不用怕摔壞，但目前規格沒有Pro的，只有一、二代AirPods適用。

想收集更多《蠟筆小新》小物，也可以看看日本Bandai公司推出的「蠟筆小新充電線保護套」，由於先前大受好評，現在已經出到第五彈了。這次小新與其他角色配合夏日主題，換上全新造型，一共推出六種款式，分別是穿藍色浴衣的小新和穿粉紅浴衣的小葵，還有熱到中暑的小白、草帽版鱷魚山先生、戴泳鏡的肥嘟嘟左衛門，以及搞笑的屁股臉小新。

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