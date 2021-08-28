LIFE・經典／檳城打造超科技島嶼　一窺未來生活樣貌

▲馬來西亞檳城BiodiverCity建造計畫，由Bjarke Ingels的BIG事務所設計。（圖／翻攝BIG事務所官網）

記者蔡惠如／綜合報導

建築界炙手可熱的Bjarke Ingels率領的BIG事務所，近期的一起宏大計劃引發討論，配合馬來西亞「檳城2030」政策，其所提出的BiodiverCity在競圖中獲勝，這個以睡蓮姿態為發想的人工島嶼，將實驗把最科技化的生活，結合自然成為一個共生社區，若成功也許能成為全球的城市借鏡。

建築是全球污染最大的人類行為之一，其污染程度甚至超過了航空業，近年建築已漸漸轉向生態永續、自然共存的概念，因為截至目前，我們若把地球摧毀，所有人都無處可去，包括現在與我們的下一代。

而或許在這樣的前提下，BiodiverCity是一個可期待的實驗城市，這項宏大的計畫是馬來西亞的國家級政策「檳城2030」，檳城是該國最美麗的城市之一，然而這數十年間其生態也受到的不少的破壞，先前的土地開發，摧毀了當地生物的棲息地與沿岸地區，BIG事務所則以建築模式跟設計企圖改善這些問題。

BiodiverCity以睡蓮為概念設計，整個地區主要由3個部分構成，也可看成3個大島嶼，與周邊小島的連結仰賴步道、環保的無人車，甚至在設計圖上還有無人機特定的飛行區來回運輸貨品。3個島嶼面積約4500英畝，約500多萬坪的空間中，所有的交通工具都是自動駕駛的無人車，在島上的居民除了無人車之外，需以步行或自行車代步。

島上大部分的建築物則以預製或3D列印方式建造，以減少對環境的衝擊，所使用的建築材質則包括竹子與當地木材，以及使用回收材質製成的綠色混凝土，而整個區域包括4.6公里的公共海灘，73萬坪的公園（約有10個大安森林公園大），還有25公里長的海岸。

第一個島嶼「海峽」上規劃有政府與研究機構空間，還有衝浪池與大型公園，並結合當地自然的海岸遺跡等，有部分商業空間，日後也將是接待旅客的主要島嶼，遊客可以在此體驗「未來城」的生活，包括無人車、機器人與虛擬科技。

「紅樹林」則是BiodiverCity第二個島嶼，只要是以商業為核心，但同時也兼具保護紅樹林濕地的任務，紅樹林是一個珍貴的物種，它吸收的碳可比一般的森林要多上4倍，其島中央有一座Bamboo Beacon用來舉辦會議與大型活動，而天然與可回收材質的使用，期望能達到與紅樹林生態共存棲息的目的。

第二個也是最西邊的「拉古納」，則是由八個較小的島嶼組合而成，居住在此的居民可透過其內的水道航行或進入開放水域，另設有生態走廊連結陸地與海濱，高架的木板路設計，讓居民跟生物可以不破壞樹冠跟水道進行移動，而所有區域都有50至100米的「緩衝區」，來減低島嶼密度，保持距離是舒適生活與自然環境喘息的開始。

藉由BiodiverCity的概念，或許能讓人們可以找到一個與自然平衡共處的方式，成為全球密集城市旁的開發借鏡之一，島上全數採用非排碳車的模式，也可成為未來生活的範例方向。

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