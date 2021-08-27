IWC特製太空錶伴升空　任務完成捐出做慈善

▲IWC支持世界上第一個全民用太空飛行任務Inspiration4，設計並捐贈太空主題飛行員計時腕錶。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

美國太空探索公司SpaceX首趟平民太空任務「Inspiration4」預定10月展開，科技業億萬富豪艾薩克曼（Jared Isaacman）已包下此趟任務的全部4個座位，由他擔任指揮官引領3位太空人，並藉此幫助聖猶大兒童研究醫院（St. Jude Children’s Research Hospital®）。瑞士名錶IWC（萬國表）響應此任務，特別打造4只太空主題飛行員計時腕錶，伴他們完成任務後將進行拍賣，募得善款將捐助兒童醫院。

▲IWC於太空錶的鈦金屬錶背鐫刻4名太空人的名字與任務的價值。

IWC打造的飛行員計時腕錶「Inspiration4」特別版以白色陶瓷打造表殼，搭配壓印了無數星星的深藍色漆面表盤，並點綴Inspiration4標誌，鈦金屬錶背則鐫刻4位太空人的名字與戴錶此項任務的價值：領導力、希望、慷慨和繁榮，內部裝載，69380型自製計時機芯，4位太空人將佩戴此錶款進行太空飛行，結束任務後錶款將拍賣，幫助聖猶大兒童研究醫院。

▲亞馬遜網站創辦人貝佐斯完成首次太空之旅，佩戴OMEGA為他特製的登月錶。（圖／美聯社）

亞馬遜網站創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）7月搭乘自家太空航空公司「藍源」（Blue Origin）的太空船成功升空，歷經近11分鐘的無重力狀態後返回地面，當時他與3位同伴所戴的錶款是歐米茄（OMEGA）錶，是以超霸登月錶為基礎所特製的錶款，特別加上藍源Logo與佩戴者的姓名，讓他們能作為永久紀念。

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