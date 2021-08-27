獨立製錶大師獨一無二懷錶首曝光　大小自鳴功能千萬起標

▲富藝斯日內瓦秋拍端出獨立製錶大師Philippe Dufour 4款鉅作。（圖／富藝斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣行富藝斯（Phillips）將於秋季舉行「名錶薈萃—日內瓦 XIV」，搶先曝光4款由著名獨立製錶大師Philippe Dufour出品的時計，包括獨一無二的「Grande & Petite Sonnerie」編號一號的大小自鳴黃金懷錶、「Grande & Petite Sonnerie」編號一號的大小自鳴黃金腕錶、「Duality」玫瑰金腕錶以及「Simplicity」37mm版本鉑金腕錶，均出自同一位收藏家且首次現身拍場。

▲Philippe Dufour獨一無二的「Grande & Petite Sonnerie」編號一號大小自鳴黃金懷錶，估價約12,120,000元起。

Philippe Dufour為是當代最被推崇的獨立製錶師，最為人熟知是創作世界首款雙擒縱擺輪的「Duality」腕錶，而「Simplicity」則是展現細膩機芯打磨與裝飾工藝，每一件如藝術品般的精巧作品均出自他之手，因此產量極少。此次富藝斯集合4件重要作品相當難得，特別是世上唯一的「Grande & Petite Sonnerie」編號一號大小自鳴黃金懷錶、「Grande & Petite Sonnerie」編號一號大小自鳴黃金腕錶均為高複雜工藝的極致代表，估價皆從千萬元起標。

▲4款Philippe Dufour時計中估價最高的「Grande & Petite Sonnerie」編號一號大小自鳴黃金腕錶，估價約30,340,000元起。

佳士得（Christie's）正於線上舉辦的「名錶網上拍賣：黑豹傳奇」，則以瑞士名錶AP（AUDEMARS PIGUET，愛彼）今年與漫威MARVEL合作的黑豹主題Royal Oak Concept飛行陀飛輪錶為領銜拍品，估價也是千萬元起，比品牌官方報價約480萬元（157,500瑞士法郎）翻倍起跳，直至9月7日截止的最終的成交價令人好奇。

▲AP皇家橡樹概念黑豹飛行陀飛輪腕錶登上佳士得拍賣，估價約10,750,000元起。（圖／佳士得提供）

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