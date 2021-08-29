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星巴克「美人魚貝殼杯」仙女專用！自帶珍珠霓光　每個角度都夢幻

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編輯／Emily　圖／翻攝自小紅書@Chloeeekwok、@YGG、shopdisney.disney.co.jp

各國星巴克的周邊商品越做越厲害，這次澳洲星巴克就有一款「美人魚貝殼杯」美出新高度，杯子的造型、色澤像珍珠一樣，拿起來轉一轉還會散發七彩霓光，搭配有貝殼、海草…圖案的薄荷綠盤子，整個仙氣爆棚，用它來喝下午茶也太夢幻，馬上覺得自己變成了人魚公主。

▲星巴克美人魚貝殼杯。（圖／翻攝自小紅書@YGG）

澳洲星巴克為了慶祝50周年，以招牌美人魚為靈感，設計了一系列商品。其中這款絕美的「美人魚貝殼杯」馬上在當地被瘋搶，杯子本身是帶珠光的珍珠白，從不同角度看會有彩虹霓光，波浪紋形狀就像貝殼。

▲星巴克美人魚貝殼杯。（圖／翻攝自小紅書@YGG）

尺寸以馬克杯來說算很大，開口也很寬，除了喝咖啡，也能當碗喝湯、吃玉米片，此外還附了一個薄荷綠小盤子，上面有海星、貝殼、海草等海洋風圖案，整組一起用顏值也太高。

▲星巴克美人魚貝殼杯。（圖／翻攝自小紅書@YGG）

「美人魚貝殼杯」不只白色，還有另一款「Tiffany綠」版本，台灣星巴克去年就推過此系列款式，造型一模一樣但尺寸比較小，顏色換成淺綠特別有清新感，很適合夏天，底下的盤子則改成白色，上面有美人魚插畫。一大一小的貝殼杯讓人無法抉擇，乾脆全部收集，就能來場夢幻的下午茶。

▲星巴克美人魚貝殼杯。（圖／翻攝自小紅書@YGG）

喜歡夢幻杯款的話，日本迪士尼商店也將推出一系列「烏蘇拉茶具組」，他是《小美人魚》中的經典反派，整體設計選用烏蘇拉具代表性的紫、黑配色，並將他的髮型、章魚腿等特徵融入其中，做成造型精緻的用品。有超華麗的茶壺，杯蓋就做成烏蘇拉白髮造型，上面還有貝殼、海星等裝飾，還有同系列的茶杯組和糖罐，也都有滿滿烏蘇拉元素，喝起茶來特別魔幻。

▲星巴克美人魚貝殼杯。（圖／翻攝自小紅書@YGG）

▲星巴克美人魚貝殼杯。（圖／翻攝自小紅書@YGG）

▲星巴克美人魚貝殼杯。（圖／翻攝自小紅書@YGG）

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關鍵字：

星巴克, 貝殼杯, 馬克杯

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