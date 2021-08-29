奧斯塔羅12星座一周運勢0830-0905　金牛有新的機會、摩羯財務壓力變重

20210830-0905奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：射手座事業運最旺！出現許多選擇機會也有接到更多工作的可能性，雖然顯得較辛苦，但因為可以預見之後狀況相當良好，所以建議要好好把握做事的機會。

TOP2：天秤座愛情運最旺！雙方的情感在下周顯得毫無拘束，在這段情感中雙方都感覺到頗大的空間，也因為如此雙方對於情感的付出是完全非常用心的。

TOP3：獅子座金錢運最旺！偏財運勢良好，但卻是需要透過努力而得，好好把握下周本業上表現自己的機會。

本周需注意星座

1.雙子座事業運需要留意：手邊的工作學業在下周多了些阻礙，做起來顯得不是這麼順利，讓自己感到灰心，所以下周在面臨問題時可以多嘗試其他的方法。

2.天蠍座愛情運需要留意：多加注意自己的狀況，有時候表面上表現出來的穩定與內心想法是兩回事，些許阻礙了雙方情感的發展。

3.摩羯座金錢運需要留意：正偏財運不佳的一周，避免支出不必要的花費並且做好理財，以免有經濟壓力的產生。

牡羊座



整體運勢★★

下周牡羊朋友要適時增加自我的信心，另外也要避免因信心消退而有想走捷徑或是偷懶的想法，要多注意囉！適時的向外求援將有效改善狀況。

愛情運勢★★

雙方下周的溝通不良狀況明顯許多，使得距離感增加許多，另外過往經驗也會在下周浮現，奧斯建議不如就好好處理。

事業運勢★★

學事業方面做事顯得綁手綁腳許多，有放不開的狀況，另外太過注意一些不重要的事情，導致判斷失常或錯誤的決定。



金錢運勢★★

正偏財運較平淡，不太有貴人帶財，另外在投資方面要多避免有盲目投資招致損失的可能性。

金牛座



整體運勢★★★★★

下周金牛朋友會是行動力相當高的一周，奧斯建議好好把握，一直以來想做卻始終沒行動的事情，也可以安排進行，將會有頗大的熱情讓你延續下去。

愛情運勢★★★★

一直以來的狀況讓你開始明白現況的不足，下周彼此將更願意經營新的承諾，也有更高的熱情去規劃及相處。



事業運勢★★★★

對於目前的成果早已是預料中的事，因此不會因此停下步伐，仍舊繼續努力在目前的工作當中，另外下周將有新的機會到來，要好好把握。

金錢運勢★★★★

正偏財運都還算不錯，在事業上有機會獲得許多回報，業務性質工作的朋友好好把握。

雙子座



整體運勢★★

下周雙子朋友突然變得優柔寡斷了起來，自信與動力也些微的消退，而這樣的狀況也讓自己面臨了一些挑戰與阻礙。



愛情運勢★★★

舊有的相處模式出現了點問題，而這樣的問題在下周開始漸漸浮現，或許是尋找新承諾的時機點已來到，盡量心平氣和地面對會比較好。

事業運勢★★★

手邊的工作學業在下周多了些阻礙，做起來顯得不是這麼順利，讓自己感到灰心，所以下周在面臨問題時可以多嘗試其他的方法。



金錢運勢★★★

下周金錢支出多來自於聚會或是約會，所以盡量多避免出席一些不必要的場合，讓荷包少失點血。

巨蟹座



整體運勢★★

下周巨蟹朋友則顯得忙碌許多，手邊事情開始多了起來，也因為如此讓你自己感到些許的疲憊，尤其在工作上會更加明顯許多。

愛情運勢★★

下周兩人對於目前感情的未來感到些許的疑惑，會有不知道彼此未來在哪裡的感覺，對於感情的實際面讓雙方感到無力。

事業運勢★★★

學事業方面開始忙碌了起來，手邊的工作或案子開始接踵而來，讓自身感到不小的壓力。

金錢運勢★★★

購物慾增加許多，雖懂得精打細算，但花出去的錢也是很可觀的，要多加注意。

獅子座

整體運勢★★★★

下周獅子朋友對自己也有相當大的信心，處理事情來更加游刃有餘，腦筋思緒也顯得清晰許多，對於事情都相當有自己的想法。

愛情運勢★★★★

下周在面對感情時充斥腳踏實地的元素，穩定發展的感情也讓自己變得更加體貼彼此，雖少了點美麗的花火，但卻是步入穩定感情的前兆。

事業運勢★★★★★

學事業方面則顯得更加實際，不再像過去那樣的好高騖遠，而是懂得做好自己手邊的事情，讓自己的實力提升。

金錢運勢★★★★

偏財運勢良好，但卻是需要透過努力而得，好好把握下周本業上表現自己的機會。

處女座



整體運勢★★★★

下周處女朋友要好好把握，過去辛苦付出與勞累都在下周逐漸獲得回報，許多的辛苦也都在下周告下一個段落。

愛情運勢★★★★

雙方對於感情的努力與付出都在下周開始收穫了，所以在感情中也顯得成熟許多，發展方向也都在兩人的預期之中，將會是還不錯的一周。



事業運勢★★★★★

學事業方面下周也顯得順利許多，工作上的努力及付出，都讓主管更加賞識你且注意到你的工作態度。

金錢運勢★★★★★

正偏財運都還不錯，有投資理財想法的朋友，把握下周趕快執行。

天秤座



整體運勢★★★★★

下周天秤朋友顯得自在且無拘無束許多，過往束縛著你的事情都晴朗許多，手邊的事情也不易受到任何的阻礙，對於自己的目標也更加明確。



愛情運勢★★★★★

雙方情感在下周顯得毫無拘束，在這段情感中雙方都感覺到頗大的空間，也因為如此雙方對於情感的付出是完全非常用心的。



事業運勢★★★★

學事業方面下周也顯得晴朗許多，許多目標或規劃都得到了驗證，也代表目前的計畫是正確的。

金錢運勢★★★

偏財運勢優於正財運，下周或許可以小小試個手氣，有望進點小財。

天蠍座



整體運勢★★

下周天蠍朋友的物質慾望將提升許多，許多事情也不再看的那麼細，讓自己停留在物質層面，而也因為如此讓自己的心靈層面空虛許多。

愛情運勢★★

要多加注意自己的狀況，有時候表面上表現出來的穩定與內心想法是兩回事，些許阻礙了雙方情感的發展。

事業運勢★★★

學事業方面則可簡單看出下周顯得實際許多，代表目前正在自我的工作上努力奮鬥，除了掙錢還是掙錢，而卻也隱含著過度勞累的狀況。

金錢運勢★★

正偏財運皆不太理想，尤其是在偏財運方面，下周要好好理財，而如果有投資意願的朋友，下周並不是個入場的好時機。

射手座



整體運勢★★★★

射手朋友下周對於事情都能靈活掌握且良好的運用自己的能力，讓自己感到萬分的安心，也因為如此對自己信任感提升許多。

愛情運勢★★★★

雙方在下周將面臨轉捩點，有機會朝向更好的方向發展或是停留原底，建議如果有想改變的想法，要趕緊執行。！

事業運勢★★★★

學事業方面出現許多選擇機會也有接到更多工作的可能性，雖然顯得較辛苦，但因為可以預見之後狀況相當良好，所以建議要好好把握做事的機會。

金錢運勢★★★

錢財花費較大，要多注意開源節流，避免因為一時的花費讓自己經濟壓力吃緊許多。

摩羯座



整體運勢★★

摩羯朋友下周將是個休息停頓的一周，長久以來的忙碌與壓力開始不堪負荷了，逐漸從內在的壓力轉往反映在外在情緒與行動，讓你備感無力。

愛情運勢★★★

長久感情中的問題在下周浮現，讓雙方都感到無力，會是個需要調整步伐的一周，藉由溝通或許能帶領彼此往更深的層次前進。

事業運勢★★★

對於目前的學事業感覺不再向以往的熱情，面對目前的工作與學業都將感到些許的無奈，會有異動的想法出現。

金錢運勢★★

正偏財運不佳的一周，避免支出不必要的花費並且做好理財，以免有經濟壓力的產生。

水瓶座



整體運勢★★

下周水瓶朋友對於目前環境將感到些許的無力，如果過去有不肯正視或是逃避的問題在下周將重新面對，建議把握機會完全解決。



愛情運勢★★★

雙方之間的問題在下周願意花點時間一起解決，不再像過去存在逃避的感覺，也嘗試將問題拿出來溝通解決，將會是個有效處理情侶問題的一周。

事業運勢★★★

學事業方面，職場上同事的關係在下周改善許多，並且對環境或是信心重新建立起來。

金錢運勢★★★

下周正偏財運都平淡許多，沒有太大起伏，值得一提的是下周若有投資動作的朋友，要切記不要將雞蛋放在同一個籃子裡。

雙魚座



整體運勢★★★

下周雙魚朋友的耐性減低許多，面對許多事情都沒有耐性，而這樣的狀況也導致情緒起伏較大，造成事情有許多狀況及問題產生，要多注意。

愛情運勢★★

彼此的信任度在下周降低許多，也因為如此安全感也降低了，奧斯建議在感情方面的態度要再成熟一些，面對問題及狀況要有耐性的溝通與解決。



事業運勢★★

耐性程度降低尤其在學事業方面更為明顯，而這樣的狀況也導致許多阻礙的產生讓你怠惰停頓了起來，奧斯建議在工作學業方面要再積極一些。

金錢運勢★★

正偏財運皆不太理想，要避免衝動的支出，建議花錢之前要再多想一下。

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