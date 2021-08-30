Apple AirPods Pro超狂特價5950元！搶到等於現省2040元

文／C編

人人都在追求無線的方便感，無線式耳機早就是潮流趨勢，「Her和她」推出「Apple AirPods Pro搭配無線充電盒」，原價7990元、特價5950元，現省2040元，超級划算的價格一定要馬上入手。

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▲Apple AirPods Pro 搭配無線充電盒（公司貨），原價7990元、特價5950元，點我購買。



Apple AirPods Pro是款獨一無二、具備「主動式降噪」功能的入耳式耳機，可針對耳道內的幾何結構和耳塞套的貼合度，持續進行調節，以隔絕外界噪音，降噪功能以每秒 200次的頻率持續地調整音訊，帶來令人沉醉的聲音，因此更能全神貫注在音樂、Podcast、通話，或者會議之中。

▲Apple AirPods Pro讓聽音樂、開會、講電話都變得更輕鬆。（圖／pexels）

Apple AirPods Pro還配有「通透模式」，需要時能聽到周遭的聲音，只要按住耳機柄的力度感測器，即可在主動式降噪功能和通透模式之間進行切換；通透模式會讓外界聲音傳進耳朵，即便帶著耳機與身邊的人聊天，也會像平常一樣自然，還能抗汗抗水，並具備擴大的麥克風網狀聲孔，在風大的時候，可提升通話的清晰程度。



體積精巧的AirPods Pro，放在包包、口袋都方便，而且市面上有各種保護套可以選擇，展現獨特風格，讓AirPods Pro除了實用，也是搶眼配件。

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「Her和她」推出「Apple AirPods Pro 搭配無線充電盒」（公司貨），原價7990元、特價5950元，現省2040元，超越官網的價格，很值得入手。