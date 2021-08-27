為拍吻戲做準備？「臉蛋天才」車銀優隨身竟然帶木瓜霜塗嘴唇

記者李薇／綜合報導 圖／eunwo.o_c IG

車銀優因為擁有帥氣的長相，因此又被稱為「臉蛋天才」，在《我的ID是江南美人》、《女神降臨》都有不錯的演技表現，日前他也接受南韓時尚雜誌專訪搜包，背著BURBERRY Olympia單肩包，裡面可是裝了不少厲害的東西。

首先亮相的是車銀優的筆袋，因為常常要看劇本，所以都會用筆標註起來，接下來就是TOM FORD Soleil Blanc的香水，他會把香水放在玄關，這樣出門就不會忘記噴，噴的方法也是先在手腕噴一點之後，抹在後頸脈搏處，就完成了噴香的步驟。對於香氣，他也表示，喜歡清爽的、水果香之類的味道。

接下來就是3C產品，像是KAKAO FRIENDS RYAN的充電器還有AirPods的藍牙耳機，都是他隨身會攜帶的單品，可見他也是一個3C控，很怕手機或是耳機沒電的人。另外，他也會帶著Cartier的手錶，金屬的錶帶跟方形的錶面，相當簡約好看。

最後還會在身上帶著PAWPAW的木瓜霜，只要覺得嘴唇乾燥的時候就會塗抹，或是只要身體乾燥的時候就會塗抹，隨身攜帶很方便。最後就是錢包，除了會放常用的卡之外，也會帶一些現金，以備不時之需。

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