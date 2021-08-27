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G-SHOCK「農家橡樹」男女錶進化　金屬八角圈質感升級

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▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK推出八角造型的GM-2100男錶與GM-S2100女錶系列。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

G-SHOCK 2019年推出八角形錶圈的GA-2100系列，讓人聯想起瑞士名錶AP（Audemars Piguet，愛彼）大名鼎鼎的皇家橡樹腕錶，因此幾千元便能入手的G-SHOCK被錶迷暱稱為平民版的「農家橡樹」，新款式在材質上大升級，推出不鏽鋼錶殼的GA-2100系列男錶與GM-S2100女錶，共7種款式任選，還能搭配成對錶。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK GM-2100男錶全系列共4色，銀面款（左）6,500元，其他3款各7,000元。

進化為不鏽鋼材質錶圈的GA-2100男錶與GM-S2100女錶，G-SHOCK均採多彩電鍍IP處理，並輔以髮絲紋裝飾展現好質感，面盤均採用蒸鍍法以呈現精細的金屬外觀，特別的是面盤經過扁平處理以達理想的纖薄度，卻依舊維持引以為傲的耐衝擊構造；男錶共有銀、綠、藍與紅色面盤4款，女錶則有玫瑰金色、橄欖綠與黑色面盤3款。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK女錶GM-S2100全系列共3色，綠色款（中）6,000元，其他2款各6,500元。

Swatch今年則強打創新的生物陶瓷材質錶款，以三分之一的Bio-Sourced生物來源材料與三分之二比例的精密陶瓷製成，特色是堅固耐用且戴起來絲滑，運用在NEW GENT BIOCERAMIC系列腕錶，以酷黑外型搭配亮彩機芯，形成強烈對比，是男、女都能駕馭的中性設計。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch NEW GENT BIOCERAMIC系列腕錶，以黑色搭配亮彩機芯，單只3,000元。（圖／Swatch提供）

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關鍵字：

G-SHOCK, Swatch

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