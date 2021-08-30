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這杯「笑臉香蕉牛奶」狂洗版IG！6款表情嘲諷滿點　只好怒戳吸管洩憤了

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編輯／Emily　圖／翻攝自gourmet.watch.impress.co.jp、IG@toda.mari、@shi_chan627

每次出國去日本，都一定要到Lawson超商掃貨零食、飲料。最近Lawson超商新推出的一款「香蕉牛奶」竟然洗版IG，原來是因為包裝上有一張奇怪的笑臉，香蕉剪影被當成微笑的嘴巴，配上兩個圓圓眼睛，雖然是在笑，但上彎的嘴角怎麼有種嘲諷感，讓人看了有股無名火，只好買回家怒喝啦！

▲香蕉牛奶。（圖／翻攝自gourmet.watch.impress.co.jp）

Lawson超商的「香蕉牛奶」主打濃郁口感，使用大量的香蕉汁和果肉，加上香醇牛奶，搭配出甜甜好滋味，一口就能感受滿滿香蕉味。除了味道很講究之外，飲料的包裝也煞費苦心，把彎彎的香蕉剪影當作嘴巴，配上眼睛就成了一張笑臉，雖然很可愛，但那張臉卻像在嘲笑，看久了會微不爽，是不是在偷笑我又喝飲料了啊？

不只瓶身上有笑臉，蓋子上也有六款不同表情，除了基本款，有換成一隻星星眼，啾咪表情，以及雙眼冒愛心和笑到眼睛全閉的版本，還有一款把香蕉轉個方向，馬上從開心變成傷心，眼睛直接打上XX。

▲香蕉牛奶。（圖／翻攝自gourmet.watch.impress.co.jp） 

每一種表情都生動活潑，讓人想全部買回家消滅，把吸管戳進封膜，笑臉就像長了鼻子，看起來莫名搞笑，也會越喝心情越好。

說到香蕉牛奶，就一定會想到韓國的國民飲料「BINGGRAE香蕉牛奶」，他們除了暢銷的香蕉口味，也經常推出期間限定的口味或瓶身，前陣子BINGGRAE推出了特別的行銷活動，讓香蕉牛奶化身成許願精靈，接收大家的新希望，配合活動還推出限定版包裝，瓶身長出可愛的五官，讓人更想收藏。

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關鍵字：

日本, lawson, 超商, 香蕉牛奶, 包裝

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